"Евровидение изжило себя": Сергей Соседов раскритиковал музыкальный конкурс

Сергей Соседов критикует "Евровидение" и предлагает отказаться от участия в 2024 году

0:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов высказался против участия России в "Евровидении-2024", заявив, что конкурс потерял свою актуальность и значимость.

Фото: Wikipedia by Sietske is licensed under CC BY-SA 4.0

По его мнению, "Евровидение" не имело большого веса даже в советские времена и сейчас уже устарело.

В качестве альтернативы, спецпредставитель президента России Михаил Швыдкой упомянул о планах по проведению международного музыкального конкурса "Интервидение" в конце текущего года, который стартует с участием семи стран.