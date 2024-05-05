 "Евровидение изжило себя": Сергей Соседов раскритиковал музыкальный конкурс

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов высказался против участия России в "Евровидении-2024", заявив, что конкурс потерял свою актуальность и значимость.
По его мнению, "Евровидение" не имело большого веса даже в советские времена и сейчас уже устарело.
В качестве альтернативы, спецпредставитель президента России Михаил Швыдкой упомянул о планах по проведению международного музыкального конкурса "Интервидение" в конце текущего года, который стартует с участием семи стран.
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