Ferrari готовит сенсацию: новый суперкар с легендарным V12 на подходе

Ferrari анонсирует преемника 812 Superfast с V12 двигателем

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Ferrari готовится к представлению преемника модели 812 Superfast, который сохранит знаменитый 12-цилиндровый двигатель. Новая модель, название которой пока не объявлено, станет следующим дополнением к линейке итальянского бренда.

Фото: Wikipedia by the Archive Team is licensed under CC BY-SA 3.0

Подробности о новинке Ferrari раскрывает постепенно через свои социальные сети, включая короткие видео и заявления. Одно из видео включает фрагмент с основателем компании Энцо Феррари, который рассказывает о великолепии V12 двигателя.

Помимо этого, на платформе X*, ранее известной как Twitter*, было опубликовано видео, показывающее части двигателя и логотип компании, а также дата презентации новой модели — 3 мая 2024 года. Предполагается, что автомобиль сохранит переднесреднее расположение V12 двигателя под длинным капотом, а тип привода — задний или полный — пока остаётся неизвестным.

* — запрещенная социальная сеть.