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Как правильно организовать поход: советы и лучшие маршруты от экспертов Туту.ру

Как правильно организовывать поход

3:06
Туризм

Эксперты сервиса путешествий Туту. ру поделились с RT советами по организации походов и рекомендовали самые интересные маршруты.

Как правильно организовывать поход
Фото: unsplash.com by Lionello DelPiccolo is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Специалисты советуют начинать свои походы с опытными компаньонами и проводниками. Они также рекомендуют обратить внимание на экотропы в заповедниках и национальных парках.

"Например, интересные маршруты можно найти в Нижне-Свирском заповеднике в Ленинградской области и в заповеднике "Лохин остров" в Подмосковье", — рассказали они. Для новичков также подойдет легкий маршрут от платформы Полушкино до деревни Марс в Московской области.

"В Ленинградской области и Карелии туристы могут пройти по Большой Ладожской тропе, включающей несколько оборудованных маршрутов вокруг Ладожского озера. В Курортном районе Санкт-Петербурга отличным вариантом для первого похода является маршрут "Шесть озер" — очень живописное место. Для новичков также подойдет знаменитый красноярский национальный парк "Столбы" с величественными скалами", — отметили эксперты. 

Они также порекомендовали маршрут "Сысертская сотня" в Свердловской области, который соединяет восемь населённых пунктов и подходит для пеших и велосипедных прогулок. Эксперты настоятельно советуют тщательно изучить местность и продумать вопросы связи.

"Возьмите подробные карты и средства связи. Спутниковый телефон — отличный вариант, но также пригодится и обычный смартфон. Хорошо зарядите его, используйте водонепроницаемый чехол, возьмите пауэрбанк и скачайте офлайн-карту. Даже если вы идете с проводником, подходите к мероприятию ответственно", — добавили они.

Перед походом важно разносить обувь. "Не надевайте камуфляжную одежду: в случае потери вас будет сложно обнаружить, и на темно-зелёной одежде сложно заметить клещей и насекомых. Выбирайте удобные брюки и заправляйте их в носки. Если берете питомца, обработайте его от паразитов, а палатку защитите фумигаторами", — посоветовали в сервисе.

В походную аптечку рекомендуется положить бинты, жгут, пластыри, сухие и влажные салфетки, хлоргексидин или йод, парацетамол и необходимые вам лекарства. "Даже для короткого похода сообщите близким, куда идете, когда планируете вернуться и кто с вами в группе. Возьмите изотоники для восполнения микроэлементов и продумайте, где будете пополнять запасы воды. Для длительных прогулок возьмите походные фильтры", — заключили специалисты.

Ранее в пресс-службе ассоциации "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь" сообщили RT, что этой весной популярными направлениями для внутренних поездок стали Краснодарский край, Санкт-Петербург, Калининградская область, Москва, Подмосковье, Казань и Карелия.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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