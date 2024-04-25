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Новые стандарты обслуживания многоквартирных домов: что изменится для жильцов

В правила обслуживания многоквартирных домов будут внесены изменения

1:44
Недвижимость

Министерство строительства и ЖКХ планирует внести изменения в правила эксплуатации многоквартирных домов, сообщил заместитель министра Алексей Ересько. В рамках новых подходов к обслуживанию жилых домов с различным набором инженерных систем будет установлен дифференцированный подход.

В правила обслуживания многоквартирных домов будут внесены изменения
Фото: commons.wikimedia.org by Донецкая областная военно -гражданская администрация is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

На всероссийском совещании "Трансформация регулирования рынка управления многоквартирными домами" Ересько объявил о планах установить минимальный стандарт работ, за выполнением которого будет следить жилищная инспекция. Уровень технического обеспечения и обслуживания многоквартирных домов будет определяться еще на этапе их строительства, исходя из класса объекта: бизнес, комфорт, стандарт или эконом. Однако в настоящее время регламентация эксплуатации подразумевает лишь общий минимум. Заместитель министра считает необходимым внедрить дифференциацию обслуживания в зависимости от объема инженерных систем в доме и выделить объекты, требующие более квалифицированного подхода.

Председатель комитета Госдумы Сергей Пахомов предложил установить разумные размеры платы за содержание жилья, основанные на экономических обоснованиях. По его мнению, в некоторых регионах средства, предусмотренные в тарифах, недостаточны для обеспечения необходимого уровня работ. Он высказал идею разработки "калькулятора", который поможет жильцам расчетно определить размер платежей, достаточный для поддержания дома в хорошем техническом состоянии. Предполагается, что жильцы в сотрудничестве с управляющими компаниями смогут самостоятельно определять перечень необходимых работ и услуг.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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