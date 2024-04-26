Тренер "Краснодара" Мусаев утверждает, что клубу все равно на положение в турнирной таблице РПЛ

Главный тренер футбольного клуба "Краснодар" Мурад Мусаев рассказал, что его команду не интересует положение в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
Он отметил, что на лидерство "Зенита" им все равно.
Клуб Мусаева 24 апреля на домашнем стадионе со счетом 3:2 вырвал победу у калининградской "Балтики". Футболисты "Зенита" в этот же день уступили казанскому "Рубину" со счетом 0:2. Клуб прервал серию без поражений в национальном первенстве, но продолжает быть лидером в таблице РПЛ.
Клуб "Краснодар" занимает вторую строчку, пишет РИА Новости.
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