Евгений Уфимцев: максимальная сумма выплаты за вред здоровью пассажирам такси составит 2 миллиона рублей

Как изменится страхование жизни и имущества пассажиров такси в 2024 году?

1:29 Your browser does not support the audio element. Страхование

С 1 сентября 2024 года в России начнёт действовать новый закон, обязывающий таксомоторных перевозчиков застраховать свою ответственность. Президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев поделился этой информацией в беседе с "Российской газетой".

Фото: flickr.com by Elena Yastrebova is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Данное изменение позволит пассажирам такси получить защиту, аналогичную той, что имеется у пассажиров других видов общественного транспорта.

Уфимцев уточнил, что максимальная сумма выплат в случае вреда жизни и здоровью составит до 2 миллионов рублей, а за ущерб имуществу — до 23 000 рублей.

Он также отметил, что начиная с 2025 года планируется ввести в обращение новый продукт — долевое страхование жизни, которое найдет отклик у определенных групп страхователей и будет способствовать разнообразию инвестиционных инструментов для россиян.

Федеральный закон № 67-ФЗ, предусматривающий обязательное страхование гражданской ответственности перевозчиков, вступит в силу с началом сентября 2024 года. С этого момента каждый водитель такси обязан будет иметь два вида страхования: ОСАГО и новое краткосрочное страхование. Отсутствие хотя бы одного из них не позволит заниматься перевозками и приведет к исключению из реестра таксомоторных компаний.