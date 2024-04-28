Ростех продемонстрировал передовые БПЛА

Эксперты корпорации "Калашников" продемонстрировали свои инновационные технологии общественности, среди которых можно выделить Беспилотные Летательные Аппараты моделей "Каракурт", СКАТ 350 М и систему подъема оборудования под названием "Квазимачта".
Дрон модели "Каракурт" — это небольшой беспилотный аппарат для проведения разведки из воздуха в реальном времени, который отличается легкостью запуска даже в ограниченных местах, благодаря использованию специального транспортного контейнера для запуска.
Большой беспилотный аппарат СКАТ 350 М, выполненный в форме "летающего крыла", позволяет проводить круглосуточную воздушную разведку в инфракрасном и оптическом диапазонах. Фактически, это значительное обновление беспилотного летательного аппарата Supercam 350.
Что касается системы "Квазимачта", предназначенной для проведения разведки, контроля, наблюдения и передачи связи, известно, что она обеспечивает быстрый обмен информацией с земной информационной станцией, способна находиться в воздухе до суток и функционировать, используя режим без радиосигналов.
Все эти модели обладают передовыми техническими характеристиками, разработаны с учетом перспективных направлений в сфере развития беспилотных летательных аппаратов и представляют собой практические решения для широкого спектра задач.
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