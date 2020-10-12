Какие цели преследует Эрдоган в конфликте вокруг Нагорного Карабаха?

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха продолжается и пока неизвестно когда стороны решат сесть за стол переговоров. Тем не менее прозвучали официальные заявления лидеров США, России и Франции, подтверждающие данные о переброске наемников из Сирии и Ливии в зону конфликта в Нагорном Карабахе.

Ничуть не удивительны заявления службы госбезопасности Азербайджана о том, что именно Армения использует в боях на линии соприкосновения в Карабахе наемников из Ирака и Сирии. Однако представитель сирийской курдской партии демократического союза Абдулсалам Али сказал "РИА новости", что подобные заявления не соответствуют действительности.

Вспомним первую карабахскую войну. Уже тогда в армии Азербайджана воевали иностранные наемники, боевики террористических групп. Известный своими жестокими терактами Шамиль Басаев и его отряд во время первой карабахской войны воевали против армян. История повторяется ….Азербайджан не стал придумывать новый сценарий и решил пойти по старому, проверенному пути. Однако к чему приведёт этот путь и к каким последствиям, страшно даже представить….В Нагорном Карабахе вновь воюют террористы и наемники.

Сергей Нарышкин, Директор Службы внешней разведки, предостерёг об опасности вовлечения в конфликт боевиков: "Нас не может не беспокоить, что Закавказье способно стать новым плацдармом для международных террористических организаций, откуда боевики в последующем могут просачиваться в сопредельные с Азербайджаном и Арменией государства, в том числе в Россию" — уточнил он.

Однако возникает вопрос, осознают ли сами азербайджанцы что происходит? Готовы ли они иметь на своей территории лагеря ИГИЛ*? Готовы сталкиваться с завербованными детьми в будущем? Готовы мириться с зомбированием своих детей?!

Когда весь мир противодействует экстремизму, азербайджанские лидеры с благословения Эрдогана решили сотрудничать именно с ними!

Сложно не заметить роль Турции в сложившемся конфликте и она отнюдь не играет стабилизирующую функцию в регионе.

Заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ, к. и. н. Владимир Новиков о роли Турции в Нагорно-Карабахском конфликте сказал следующее: "Турция оказалась перед цивилизационным выбором, исчерпав потенциал того, что можно назвать наследием Кемаля Ататюрка и возникает вопрос как быть дальше?"

У Турции два цивилизационных выбора:

Первое — Пантюркизм,

а второе — возвращение к неоосманизму.

Так же очень важно обратить внимание на то, насколько интересы России и Турции сталкиваются в Нагорно-Карабахском конфликте. Насколько эффективно выполняет свои обязанности Минская группа ОБСЕ? Является ли факт поставки военной техники Белоруссией в Азербайджан отсутствием внутреннего единства в ОДКБ?

Если сделать ретроспективный анализ, то можно прийти к выводу, что сотрудничество с Турцией — самоубийство для азербайджанского народа! Предки азербайджанцев были вырезаны Селимом Явузом, девятым султаном Османской Империи. 1513 год, тогда был геноцид шиитов. Только об этом забыли нынешние азербайджанцы или вовсе не знали. Сегодня Турция в лице Эрдогана использует Азербайджан для достижения своих глобалистских целей, а Азербайджан добровольно подчиняется … Что это если не рабство?!

Турецкие СМИ закрашивают Нахичевань как свою территорию. По сути, Турция заинтересована в колонизации Азербайджана, которую осуществляет поступательно, постепенно и де-факто.

* организация запрещенная на территории РФ