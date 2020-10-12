Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Мариета Епремян

Какие цели преследует Эрдоган в конфликте вокруг Нагорного Карабаха?

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха продолжается и пока неизвестно когда стороны решат сесть за стол переговоров. Тем не менее прозвучали официальные заявления лидеров США, России и Франции, подтверждающие данные о переброске наемников из Сирии и Ливии в зону конфликта в Нагорном Карабахе.

Какие цели преследует Эрдоган в конфликте вокруг Нагорного Карабаха?

Ничуть не удивительны заявления службы госбезопасности Азербайджана о том, что именно Армения использует в боях на линии соприкосновения в Карабахе наемников из Ирака и Сирии. Однако представитель сирийской курдской партии демократического союза Абдулсалам Али сказал "РИА новости", что подобные заявления не соответствуют действительности.

Вспомним первую карабахскую войну. Уже тогда в армии Азербайджана воевали иностранные наемники, боевики террористических групп. Известный своими жестокими терактами Шамиль Басаев и его отряд во время первой карабахской войны воевали против армян. История повторяется ….Азербайджан не стал придумывать новый сценарий и решил пойти по старому, проверенному пути. Однако к чему приведёт этот путь и к каким последствиям, страшно даже представить….В Нагорном Карабахе вновь воюют террористы и наемники.

Сергей Нарышкин, Директор Службы внешней разведки, предостерёг об опасности вовлечения в конфликт боевиков: "Нас не может не беспокоить, что Закавказье способно стать новым плацдармом для международных террористических организаций, откуда боевики в последующем могут просачиваться в сопредельные с Азербайджаном и Арменией государства, в том числе в Россию" — уточнил он.

Однако возникает вопрос, осознают ли сами азербайджанцы что происходит? Готовы ли они иметь на своей территории лагеря ИГИЛ*? Готовы сталкиваться с завербованными детьми в будущем? Готовы мириться с зомбированием своих детей?!

Когда весь мир противодействует экстремизму, азербайджанские лидеры с благословения Эрдогана решили сотрудничать именно с ними!

Сложно не заметить роль Турции в сложившемся конфликте и она отнюдь не играет стабилизирующую функцию в регионе.

Заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ, к. и. н. Владимир Новиков о роли Турции в Нагорно-Карабахском конфликте сказал следующее: "Турция оказалась перед цивилизационным выбором, исчерпав потенциал того, что можно назвать наследием Кемаля Ататюрка и возникает вопрос как быть дальше?"

У Турции два цивилизационных выбора:

  • Первое — Пантюркизм,
  • а второе — возвращение к неоосманизму.

Так же очень важно обратить внимание на то, насколько интересы России и Турции сталкиваются в Нагорно-Карабахском конфликте. Насколько эффективно выполняет свои обязанности Минская группа ОБСЕ? Является ли факт поставки военной техники Белоруссией в Азербайджан отсутствием внутреннего единства в ОДКБ?

Если сделать ретроспективный анализ, то можно прийти к выводу, что сотрудничество с Турцией — самоубийство для азербайджанского народа! Предки азербайджанцев были вырезаны Селимом Явузом, девятым султаном Османской Империи. 1513 год, тогда был геноцид шиитов. Только об этом забыли нынешние азербайджанцы или вовсе не знали. Сегодня Турция в лице Эрдогана использует Азербайджан для достижения своих глобалистских целей, а Азербайджан добровольно подчиняется … Что это если не рабство?!

Турецкие СМИ закрашивают Нахичевань как свою территорию. По сути, Турция заинтересована в колонизации Азербайджана, которую осуществляет поступательно, постепенно и де-факто.

* организация запрещенная на территории РФ

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы турция сергей нарышкин нагорный карабах армяно-азербайджанский конфликт
Новости Все >
Мотоциклист погиб, упав в Неву с разведённого моста
Жители Дагестана забросали камнями здание районной администрации
Стирка повышает риск заражения COVID-19
Раскрыта личность стрелка из Нижегородской области
Актриса Виктория Тарасова стала жертвой телефонных маньяков
Доктор Комаровский: "Лучший способ профилактики COVID-19 — это футбол"
Полицейские продолжают поиск стрелка из Нижегородской области
В Белграде сообщили о возобновлении авиарейсов в Москву
В Минске проходит акция протеста пенсионеров
Стрелок из Нижегородской области убил свою бабушку
Последние материалы
Эндокринолог объяснил, почему россияне стремительно толстеют
В Нижегородской области неизвестный обстрелял рейсовый автобус
В России задумались о программе по охране психического здоровья
Макгрегор купил яхту за 3 млн долларов
В американском заповеднике обнаружена птица полусамец-полусамка
В РФ сформировали правительственную комиссию по русскому языку
Наталья Краснова отчитала молодежь за языковую тупость
У "Манчестер Сити" самый дорогой состав в мире
Больничные палаты с тяжелобольными пациентами оборудуют видеокамерами
Итоги трансферного окна: доход чемпионатов и суперпереходы
Популярное
Российский шоу-бизнес
Пропала без вести неизлечимо больная певица Марина Хлебникова

Поклонники певицы Марины Хлебниковой переживают за судьбу неизлечимо больной артистки.

Пропала без вести неизлечимо больная певица Марина Хлебникова
Елена Ксенофонтова рассказала об измене бывшего мужа
Российский шоу-бизнес
Елена Ксенофонтова рассказала об измене бывшего мужа
Российский шоу-бизнес
Марина Хлебникова вышла на связь после слухов о пропаже
Российский шоу-бизнес
Самбурская подвергла критике мужчин с низким доходом
Василий Амирджанов В Белоруссии начался диалог строгого режима Василий Амирджанов Усам Оздемиров Отравление Камчатки: мысли после экологической катастрофы Усам Оздемиров Любовь Степушова Зеленский или Дуда - кто из них более предатель своего народа? Любовь Степушова
Комментарии
Штрафы и сроки: как наказывают за нарушение карантина в мире
Первая помощь при ожогах
Борьба за стабильность обернулась охотой на граждан
Борьба за стабильность обернулась охотой на граждан
Выборы президента Таджикистана признаны состоявшимися
Дегтярёв предположил причину паводков в Хабаровском крае
Медведев предложил дать регионам новые полномочия
Польша требует от "Газпрома" миллиарды долларов: какие будут последствия?
На "задворках России": Киев предложил Лондону создать базу у российских границ
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
Вклад Пашиняна в новую войну
Не допустить пролития крови: Бишкек исполнил требование Москвы
Не допустить пролития крови: Бишкек исполнил требование Москвы
Не допустить пролития крови: Бишкек исполнил требование Москвы
Не допустить пролития крови: Бишкек исполнил требование Москвы
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
В центре Минска начали задерживать людей
Министр иностранных дел Турции прибыл в Баку
Нагорный Карабах законно вышел из Азербайджанской ССР
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников