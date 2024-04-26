Маринад из апельсинов: прекрасно подходит для маринования мяса курицы или утки

Апельсиновый маринад: подходит для любого вида мяса, идеален для курицы и утки

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

У маринада из апельсинов приятный кисловато-сладкий вкус, который пропитывает мясо, делая его сочным и ароматным. Маринад от KP.RU хорош для всех видов мяса, но особенно удачным в нём получаются курица и утка.

Фото: commons.wikimedia.org by gran is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Замаринованное мясо можно готовить любым способом, который вам нравится.

Ингредиенты:

— 1 апельсин,

— 30 мл мёда,

— 1/5 столовой ложки молотого кориандра и куркумы,

— 2 зубчика чеснока,

— 25 мл оливкового масла,

— Соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Помойте апельсин, затем с помощью терки снимите верхний оранжевый слой цедры. Выдавите сок из апельсина и смешайте его с медом, молотым кориандром, куркумой, раздавленными зубчиками чеснока, оливковым маслом, солью и перцем. Переложите мясо (например, ножки курицы) в ёмкость с маринадом, чтобы оно полностью им покрылось. Оставьте на маринование не менее чем на один час, лучше всего держать его около трёх часов. Далее можно запечь мясо в форме в духовке при температуре 180 градусов до полной готовности.

Наслаждайтесь сочным и ароматным мясом, приготовленным с использованием апельсинового маринада!