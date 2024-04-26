Маринад из апельсинов: прекрасно подходит для маринования мяса курицы или утки

У маринада из апельсинов приятный кисловато-сладкий вкус, который пропитывает мясо, делая его сочным и ароматным. Маринад от KP.RU хорош для всех видов мяса, но особенно удачным в нём получаются курица и утка.
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Замаринованное мясо можно готовить любым способом, который вам нравится.
Ингредиенты:
— 1 апельсин,
— 30 мл мёда,
— 1/5 столовой ложки молотого кориандра и куркумы,
— 2 зубчика чеснока,
— 25 мл оливкового масла,
— Соль и перец по вкусу.
Приготовление:
Помойте апельсин, затем с помощью терки снимите верхний оранжевый слой цедры.
Выдавите сок из апельсина и смешайте его с медом, молотым кориандром, куркумой, раздавленными зубчиками чеснока, оливковым маслом, солью и перцем.
Переложите мясо (например, ножки курицы) в ёмкость с маринадом, чтобы оно полностью им покрылось. Оставьте на маринование не менее чем на один час, лучше всего держать его около трёх часов.
Далее можно запечь мясо в форме в духовке при температуре 180 градусов до полной готовности.
Наслаждайтесь сочным и ароматным мясом, приготовленным с использованием апельсинового маринада!
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