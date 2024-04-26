Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На актера-иноагента Трескунова подали в суд из-за долгов за квартиру
Дерматолог назвал 3 вещи, к которым нельзя прикасаться в гостиницах
Этот метод выращивания лука отличается от традиционных
Битва за внимание: китайские электромобили удивляют мировой рынок
Валерий Газзаев об обвинениях Ги Ру: "Это бред сивой кобылы"
Как кошки пролезают через такие узкие проёмы
Ирина Шейк ищет нового спутника жизни, кандидатом стал Том Круз
Часть денег за ипотеку можно вернуть налоговыми вычетами
Известны самые популярные направления туризма для петербуржцев
Маринад из апельсинов: прекрасно подходит для маринования мяса курицы или утки

Апельсиновый маринад: подходит для любого вида мяса, идеален для курицы и утки

1:21
Еда

У маринада из апельсинов приятный кисловато-сладкий вкус, который пропитывает мясо, делая его сочным и ароматным. Маринад от KP.RU хорош для всех видов мяса, но особенно удачным в нём получаются курица и утка.

Апельсиновый маринад: подходит для любого вида мяса, идеален для курицы и утки
Фото: commons.wikimedia.org by gran is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Замаринованное мясо можно готовить любым способом, который вам нравится.

Ингредиенты:

— 1 апельсин,

— 30 мл мёда,

— 1/5 столовой ложки молотого кориандра и куркумы,

— 2 зубчика чеснока,

— 25 мл оливкового масла,

— Соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Помойте апельсин, затем с помощью терки снимите верхний оранжевый слой цедры.
  2. Выдавите сок из апельсина и смешайте его с медом, молотым кориандром, куркумой, раздавленными зубчиками чеснока, оливковым маслом, солью и перцем.
  3. Переложите мясо (например, ножки курицы) в ёмкость с маринадом, чтобы оно полностью им покрылось. Оставьте на маринование не менее чем на один час, лучше всего держать его около трёх часов.
  4. Далее можно запечь мясо в форме в духовке при температуре 180 градусов до полной готовности.

Наслаждайтесь сочным и ароматным мясом, приготовленным с использованием апельсинового маринада!

Обалденный апельсиновый маринад для курицы! Запечённые куриные бедра в духовке!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
50-летняя Наташа Королева удивила своей внешностью

Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".

Певица Наташа Королева предстала в ярком образе в стиле диско и удивила фанатов
Филипп Киркоров предложил временное пристанище семье Тодоренко в своем гостевом доме
Филипп Киркоров собрался жить вместе с известной артисткой
Как подготовить луковицы гладиолусов к посадке на дачном участке
Какие растения не стоит сажать в цветнике?
Харьковское небо контролирует русский беспилотник "Форпост" Дмитрий Плотников Китай готовится к войне с США, распродавая облигации ФРС и скупая золото Любовь Степушова На границе Армении с Азербайджаном снова неспокойно, и снова в этом обвиняют Пашиняна Андрей Николаев
Собаки-одноразки: названы породы, которые не доживают и до 10 лет
Певица Жасмин трогательно обратилась к младшему сыну Мирону в день рождения мальчика
Учёные придумали, как выделять без растворителей тающий прямо в руках галлий из золы от производства алюминия
Учёные придумали, как выделять без растворителей тающий прямо в руках галлий из золы от производства алюминия
Последние материалы
Как кошки пролезают через такие узкие проёмы
Ирина Шейк ищет нового спутника жизни, кандидатом стал Том Круз
Часть денег за ипотеку можно вернуть налоговыми вычетами
Известны самые популярные направления туризма для петербуржцев
Чем для собак опасен самовыгул
Вырастить малину - настоящее искусство
"Ингосстрах": Астрахань стала лидером страхования на юге России в 2023 году
Салат из огурцов, помидоров, кукурузы с фетой: с лёгкой заправкой из соевого соуса
Срыв сборки: почему три завода Stellantis в Европе стоят на месте?
Гастрит вызывают хлебобулочные изделия и джемы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников