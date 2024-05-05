Оформление авиабилетов в Европу стало выгоднее: цены сократились вдвое по сравнению с прошлым годом

Эксперты отметили резкое снижение цен на авиаперелеты в Европу

0:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

Цены на авиабилеты из России в страны Европы существенно снизились, сообщают представители туристических агентств.

Фото: stroi.mos.ru by Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

Отмечается, что если в прошлую весну стоимость перелета с пересадками в таких городах, как Дубай или Стамбул, колебалась в пределах 100-120 тысяч рублей, то в текущем году возможно приобрести билеты с пересадкой в Тбилиси или Ереване за 40-50 тысяч рублей за билеты в оба конца.

Эксперты в сфере туризма подчеркивают, что при снижении цен на авиаперевозки наблюдается повышение спроса, что, в свою очередь, ведет к увеличению времени ожидания оформления виз. Поэтому планирующим путешествие в Европу следует учитывать возможные задержки в получении необходимых документов.