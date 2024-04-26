Известный актер Семен Трескунов обязан погасить задолженность за ЖКУ в Москве

На актера-иноагента Трескунова подали в суд из-за долгов за квартиру

0:41 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Актера Семена Трескунова, признанного в России иноагентом, обязали погасить задолженность за жилищно-коммунальные услуги в его московской квартире. Эту информацию распространил Telegram-канал Mash.

Фото: Управа района Тропарёво-Никулино города Москвы by Alexander Shcherbak is licensed under Creative Commons Attribution 3.0

После начала спецоперации на Украине артист уехал из России и в настоящее время проживает в Израиле. В период его отсутствия владелец квартиры не погасил счета за электроэнергию, водоснабжение и отопление, что привело к образованию задолженности. ГБУ "Жилищник" подало иск в суд, который решил, что Трескунов должен выплатить более 10 тысяч рублей за коммунальные услуги.