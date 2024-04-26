Известный актер Семен Трескунов обязан погасить задолженность за ЖКУ в Москве

Актера Семена Трескунова, признанного в России иноагентом, обязали погасить задолженность за жилищно-коммунальные услуги в его московской квартире. Эту информацию распространил Telegram-канал Mash.
После начала спецоперации на Украине артист уехал из России и в настоящее время проживает в Израиле. В период его отсутствия владелец квартиры не погасил счета за электроэнергию, водоснабжение и отопление, что привело к образованию задолженности. ГБУ "Жилищник" подало иск в суд, который решил, что Трескунов должен выплатить более 10 тысяч рублей за коммунальные услуги.
Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".