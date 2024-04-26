Остерегайтесь скрытых опасностей: советы дерматолога для гостей отеля

Сертифицированный дерматолог Чарльз Пьюза из Нью-Йорка поделился ценными советами в своем личном блоге на TikTok. Эксперт доходчиво объяснил, почему лучше избегать контакта с некоторыми предметами в гостинице, не обращая внимания на класс гостиницы и уровень номера. Первым делом врач рекомендовал избегать прикосновения к пульту дистанционного управления и стеклянной посуде, которые могут быть в номере.
"Та же тряпка, которой моют раковину и унитаз, обычно используется для протирки этих поверхностей", — пояснил он.
Даже если вы доверяете горничным и стандартам чистоты, ученые считают иначе. Исследование 2012 года, проведенное Хьюстонским университетом, показало, что телевизионные пульты, как и выключатели прикроватных ламп, содержат много бактерий. К сожалению, дерматолог не рекомендует использовать пакетики и баночки с шампунями, гелями для душа и лосьонами.
"Это может быть привлекательно, но не стоит пользоваться этими продуктами в гостиницах, так как они могут сильно сушить кожу и содержат много отдушек", — подчеркнул дерматолог.
Кроме того, эксперт рекомендовал внимательно осмотреть матрасы при заселении, чтобы убедиться в отсутствии постельных клопов.
Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".