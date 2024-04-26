Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На актера-иноагента Трескунова подали в суд из-за долгов за квартиру
Апельсиновый маринад: подходит для любого вида мяса, идеален для курицы и утки
Этот метод выращивания лука отличается от традиционных
Битва за внимание: китайские электромобили удивляют мировой рынок
Валерий Газзаев об обвинениях Ги Ру: "Это бред сивой кобылы"
Как кошки пролезают через такие узкие проёмы
Ирина Шейк ищет нового спутника жизни, кандидатом стал Том Круз
Часть денег за ипотеку можно вернуть налоговыми вычетами
Известны самые популярные направления туризма для петербуржцев
Остерегайтесь скрытых опасностей: советы дерматолога для гостей отеля

Дерматолог назвал 3 вещи, к которым нельзя прикасаться в гостиницах

1:20
Туризм

Сертифицированный дерматолог Чарльз Пьюза из Нью-Йорка поделился ценными советами в своем личном блоге на TikTok. Эксперт доходчиво объяснил, почему лучше избегать контакта с некоторыми предметами в гостинице, не обращая внимания на класс гостиницы и уровень номера. Первым делом врач рекомендовал избегать прикосновения к пульту дистанционного управления и стеклянной посуде, которые могут быть в номере.

Дерматолог назвал 3 вещи, к которым нельзя прикасаться в гостиницах
Фото: flickr.com by LG전자 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Та же тряпка, которой моют раковину и унитаз, обычно используется для протирки этих поверхностей", — пояснил он.

Даже если вы доверяете горничным и стандартам чистоты, ученые считают иначе. Исследование 2012 года, проведенное Хьюстонским университетом, показало, что телевизионные пульты, как и выключатели прикроватных ламп, содержат много бактерий. К сожалению, дерматолог не рекомендует использовать пакетики и баночки с шампунями, гелями для душа и лосьонами.

"Это может быть привлекательно, но не стоит пользоваться этими продуктами в гостиницах, так как они могут сильно сушить кожу и содержат много отдушек", — подчеркнул дерматолог.

Кроме того, эксперт рекомендовал внимательно осмотреть матрасы при заселении, чтобы убедиться в отсутствии постельных клопов.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
50-летняя Наташа Королева удивила своей внешностью

Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".

Певица Наташа Королева предстала в ярком образе в стиле диско и удивила фанатов
Филипп Киркоров предложил временное пристанище семье Тодоренко в своем гостевом доме
Филипп Киркоров собрался жить вместе с известной артисткой
Как подготовить луковицы гладиолусов к посадке на дачном участке
Какие растения не стоит сажать в цветнике?
Харьковское небо контролирует русский беспилотник "Форпост" Дмитрий Плотников Китай готовится к войне с США, распродавая облигации ФРС и скупая золото Любовь Степушова На границе Армении с Азербайджаном снова неспокойно, и снова в этом обвиняют Пашиняна Андрей Николаев
Собаки-одноразки: названы породы, которые не доживают и до 10 лет
Певица Жасмин трогательно обратилась к младшему сыну Мирону в день рождения мальчика
Учёные придумали, как выделять без растворителей тающий прямо в руках галлий из золы от производства алюминия
Учёные придумали, как выделять без растворителей тающий прямо в руках галлий из золы от производства алюминия
Последние материалы
Как кошки пролезают через такие узкие проёмы
Ирина Шейк ищет нового спутника жизни, кандидатом стал Том Круз
Часть денег за ипотеку можно вернуть налоговыми вычетами
Известны самые популярные направления туризма для петербуржцев
Чем для собак опасен самовыгул
Вырастить малину - настоящее искусство
"Ингосстрах": Астрахань стала лидером страхования на юге России в 2023 году
Салат из огурцов, помидоров, кукурузы с фетой: с лёгкой заправкой из соевого соуса
Срыв сборки: почему три завода Stellantis в Европе стоят на месте?
Гастрит вызывают хлебобулочные изделия и джемы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников