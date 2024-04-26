Китайские авто взрывают рынок: что скрывают самые дешевые электрокары?

Битва за внимание: китайские электромобили удивляют мировой рынок

1:09 Your browser does not support the audio element. Авто

В китайском рынке электромобилей разгорается настоящая битва за внимание потребителей, которая основывается на элементах "технологического роскошества", неизвестных покупателям автомобилей в других странах.

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Китайские бренды, в том числе и государственные компании, упорно работают над тем, чтобы вписать технологии и особенности, ранее считавшиеся премиальными, в электромобили, стоимость которых начинается всего с 20 000 долларов.

Это представляет серьезное вызов для иностранных брендов в Китае, включая Tesla и Volkswagen. Китайские автопроизводители активно конкурируют на рынке с электромобилями начального уровня, предлагая различные интересные функции и возможности, такие как экран на задней двери для передачи сообщений от водителя или передний решетчатый корпус, который может играть музыку и отправлять эмодзи пешеходам.

Специализированные компоненты, необходимые для самоуправления и развлечений на борту автомобиля, стали доступнее, что ускоряет темпы инноваций на китайском авторынке.