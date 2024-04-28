Диетолог посоветовала простой продукт для устранения запоров

Диетолог Васкес: при борьбе с запорами стоит добавить в свой рацион нут

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Изабель Васкес поделилась, что при проблемах с запорами лучше начать с коррекции питания, употребляя больше нута. В своём комментарии для New York Post она отметила, что данный продукт является доступным и эффективным средством при борьбе с таким деликатным недугом.

Фото: flickr.com by Veganbaking.net from USA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По мнению Васкес, у большинства людей в США недостаточно клетчатки в рационе. Её отсутствие является одним из главных факторов, способствующих возникновению запоров. Многие люди, отправляясь за покупками, не обращают внимания на продукт, способный помочь при проблемах с походом в туалет.

"Вместо того, чтобы пить слабительное на ночь, съешьте нута. Богатые клетчаткой продукты облегчают прохождение кала. Однако при их употреблении необходимо пить много воды", — посоветовала Изабель Васкес.

Диетолог подчеркнула возможность приготовления нута в домашних условиях или его приобретения в готовом виде — в банках или в качестве закусок.