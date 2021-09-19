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Автор Любовь Степушова

Эксперт: Казахстан хотят превратить во вторую Украину

Мир » Бывший СССР

Кому выгодно насаждать национализм в Казахстане, почему столицу России следует перенести в Омск и какой должна быть новая политика нашей страны в Центральной Азии, рассказал Pravda.Ru председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

Эксперт: Казахстан хотят превратить во вторую Украину

Национализм культивируется, чтобы поссорить Казахстан и Россию

— Юрий Васильевич, в 2019 году 45 тысяч русских уехали из Казахстана. Они считают, что им невозможно получить образование на русском языке, над русскими, можно сказать, издеваются. Возможен ли приход казахских националистов к власти, как на Украине?

— Кампания последних двух месяцев развёртывается с целью превратить Казахстан во вторую Украину. К сожалению, в элитах Казахстана и России существуют группы, которые не заинтересованы в евразийской интеграции. Потому что, с одной стороны, для олигархического сословия интересны космополитические вещи, где не важны отдельные страны, а важен мировой финансовый капитал; с другой стороны, важно культивировать националистический подход.

С удовольствием ждут ухудшения отношений между Россией и Казахстаном:

  • НАТО,
  • США,
  • Турция,
  • Китай.

СМИ выносят отдельные случаи на глобальную повестку и требуют, чтобы мы реагировали на провокации самым низкопробным способом, — это надо понимать и ни в коем случае не допускать. С другой стороны, за 30 лет наши страны кардинально разошлись, и это колоссальная проблема для:

  • Казахстана,
  • Российской Федерации,
  • нашего общего будущего.

Мы никуда не денемся — наше будущее может быть только общим.

Конечно, даже в официальной историографии Казахстана очень эксплуатируются мотивы якобы угнетения со стороны Москвы казахского народа. Потому что небольшой стране, чтобы упрочить свое существование в нестабильном окружении, нужны идеи. И самые простые идеи — это то, что нация угнеталась, а теперь обрела свободу и независимость. Но слово "независимость" появилось от Декларации о государственном суверенитете РСФСР от 12 июня 1990 года в Москве. Тогда другие государства получили суверенитет, и мы пришли за 30 лет к колоссальным противоречиям между нами.

Вместо того чтобы эти противоречия решать за счёт ярких, амбициозных интеграционных проектов, мы готовы в интересах третьих государств окончательно разгромить наше единое сообщество, во многом единую культуру. Этого нельзя допустить.

По каждому случаю создавать межгосударственную комиссию

Теперь давайте с другой стороны посмотрим. Были случаи с совершенно неприглядными оскорблениями неказахских детей, походы по магазинам с требованием продавать тем, кто говорит только на казахском языке. Но Казахстан и Россия не работают здесь в правильном направлении. Настолько важны были эти события, их вбросы в медийное пространство, что надо создавать межгосударственную комиссию, которая бы тщательно расследовала каждый такой случай: саму ситуацию, кто и как продвигал это в медиа, а может быть, кто-то организовал специально эти случаи для медийного расширения.

Следующий момент — мы говорим: националисты заставляют говорить по-казахски и бытовую языковую политику продвигают. С другой стороны, мы открываем конституцию Казахстана и видим, что государственный язык — казахский. Про русский язык в конституции Казахстана говорится только, что русский язык "используется" — непонятно, кем, как и для чего. Никакого межнационального общения. Но это тоже надо обсуждать, потому что вопрос всё-таки возникает.

Статус русского языка — это не прихоть Москвы, а вопрос нашей евразийской интеграции. Надо обсуждать, в том числе на межгосударственном уровне, переход с кириллицы на латиницу.

Были публикации в СМИ. Но никаких государственных решений на эту тему не было выработано, не было никаких предложений к Казахстану со стороны Российской Федерации повременить с переходом или закрепить кириллицу и не переходить на латиницу.

Интеграция нового типа между Россией и Казахстаном

— Вы предлагаете интеграцию нового типа. В чём она заключается?

— Во-первых, российским элитам следует осознать, что центральное азиатское направление является ключевым. Понятно, что для дипломатов находиться в Вашингтоне, Париже или, на худой конец, в Варшаве веселей и интересней, и рассуждать нашим экспертам про Америку, Китай, противостояние супердержав тоже веселее. Но на самом деле для России, поскольку это евразийская держава, главное направление — это Центральная Азия. И ситуация в Афганистане является не какой-то чужой, — это важнейшее событие для будущего страны. Нам вместе:

  • с Казахстаном,
  • Таджикистаном,
  • Узбекистаном

надо выстраивать политику индустриализации Афганистана и реиндустриализации Казахстана и России. В Центральной Азии — наша русская перспектива, не с точки зрения придуманной кем-то экспансии, а с точки зрения даже рынка сбыта. 300-400 миллионов человек в Центральной Азии — это уникальный рынок сбыта для Российской Федерации.

Во-вторых, надо наш центр усилий переносить за Урал, вплоть до переноса столицы. Казахстан нам показал в сложном 1995 году прекрасный пример, перенеся столицу в Астану.

Я считаю, что новая столица России должна быть в Омске.

Нам прежде всего нужно организовать коридор развития: Омск — Нур-Султан. Эти два города (порядка 600 км), должны быть соединены всеми видами транспорта и инфраструктур. Мы должны здесь сделать самые передовые города. Эти действия полностью обновят нашу повестку, и вместо провокационных взаимных обвинений будет серьёзный разворот.

И наконец, совместная оборонная инфраструктура. Это надо вслух обсуждать. Само собой, есть военные тайны, и никто не собирается их публиковать, но мы в сложной ситуации, нестабильном мире, ситуации глобального финансового кризиса. Нам нужна совместная с Казахстаном и Белоруссией оборонная инфраструктура.

То есть первое — перенос столицы за Урал в Азию, на Восток, в Омск; второе — связь Омска и Нур-Султана коридором развития с форсированной реиндустриализацией; третье — Афганистан как совместная повестка, где Афганистан — это центр новой Центральной Азии; четвёртое — общая оборонная инфраструктура для стабильности всей Евразии.

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Редактор: Марина Севастьянова, Куратор: Любовь Степушова
Темы казахстан афганистан любовь степушова
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