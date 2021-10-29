Багдасаров: Эрдоган ведёт себя,как император, а власти РФ только щёки надувают

Президент Турции, который, по мнению многих политологов "проводит скрытую политику восстановления Османской империи", на этой неделе в очередной раз показал себя "императором", который может не только карать, но и миловать.

Примерно так расценили его решение не высылать из страны послов 10 стран, которые пообещали "впредь не вмешиваться во внутренние дела государства".

Напомним, что дипломаты ранее выступили в поддержку турецкого бизнесмена и правозащитника Османа Кавалы, находящегося в тюрьме за участие в попытке госпереворота. Распоряжение Эрдогана "указать им на дверь", дабы впредь никому неповадно было проявлять неуважение к судебной системе Турции и решениям, принимаемым властями страны, оппозиция немедленно назвала "попыткой замаскировать политическим скандалом экономические проблемы".

Но какова бы ни была истинная цель, своего Эрдоган добился: дипломаты признали, что "были неправы" и он разрешил им продолжать работать, отметив, что послы "выучили урок, сделали шаг назад и впредь будут осторожнее в высказываниях".

Как отметил в интервью "Аргументам недели" Семён Багдасаров, директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии, Реджеп Тайп Эрдоган в очередной раз "повёл себя как классический, жёсткий император".

По словам полковника запаса, вот такой твёрдости в отстаивании своей позиции и национальных интересов как раз-так и не хватает руководству нашей страны:

"Оно (руководство в РФ) бездействует даже тогда, когда байрактары на Донбассе убивают наших сограждан. Напомню, Турция далеко продвинулась в производстве беспилотных летательных аппаратов, и технологически турки уже опередили нас, а мы все "дуем щёки". Более того, мы теперь в Турции даже строим ледоколы", — посетовал эксперт.

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