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Багдасаров: Эрдоган ведёт себя,как император, а власти РФ только щёки надувают

Мир

Президент Турции, который, по мнению многих политологов "проводит скрытую политику восстановления Османской империи", на этой неделе в очередной раз показал себя "императором", который может не только карать, но и миловать.

Багдасаров: Эрдоган ведёт себя,как император, а власти РФ только щёки надувают

Примерно так расценили его решение не высылать из страны послов 10 стран, которые пообещали "впредь не вмешиваться во внутренние дела государства".

Напомним, что дипломаты ранее выступили в поддержку турецкого бизнесмена и правозащитника Османа Кавалы, находящегося в тюрьме за участие в попытке госпереворота. Распоряжение Эрдогана "указать им на дверь", дабы впредь никому неповадно было проявлять неуважение к судебной системе Турции и решениям, принимаемым властями страны, оппозиция немедленно назвала "попыткой замаскировать политическим скандалом экономические проблемы".

Но какова бы ни была истинная цель, своего Эрдоган добился: дипломаты признали, что "были неправы" и он разрешил им продолжать работать, отметив, что послы "выучили урок, сделали шаг назад и впредь будут осторожнее в высказываниях".

Как отметил в интервью "Аргументам недели" Семён Багдасаров, директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии, Реджеп Тайп Эрдоган в очередной раз "повёл себя как классический, жёсткий император".

По словам полковника запаса, вот такой твёрдости в отстаивании своей позиции и национальных интересов как раз-так и не хватает руководству нашей страны:

"Оно (руководство в РФ) бездействует даже тогда, когда байрактары на Донбассе убивают наших сограждан. Напомню, Турция далеко продвинулась в производстве беспилотных летательных аппаратов, и технологически турки уже опередили нас, а мы все "дуем щёки". Более того, мы теперь в Турции даже строим ледоколы", — посетовал эксперт.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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