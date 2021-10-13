В Киргизии поменялось правительство: каких перемен стоит ждать России

В Киргизии грядут перемены, и они уже начались со смены состава правительства. Также сегодня президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о назначении своего однофамильца Акылбека Жапарова главой кабмина. Ранее Акылбек руководил министерством экономики и финансов.

Новый премьер Киргизии уже заявил, что на новом посту будет заниматься ростом благосостоянии страны и повышением уровня жизни граждан. Он пообещал, что добьется роста зарплат для бюджетников, а также будет бороться с коррупцией в госструктурах.

Чего же стоит ожидать в самой Киргизии от нововведений и как сложатся в дальнейшем отношения республики с Россией.

Киргизию ждут перемены

Эксперт по Центральной Азии Григорий Михайлов уверен, что дело не столько в смене правительства, сколько в изменении курса, которое президент Киргизии запланировал на ближайшее время.

"Президент Киргизии ставит перед правительством задачу резко увеличить доходную часть бюджета, то есть собираемость налогов, таможенных платежей, выявление коррупционных схем на границах и прочий поиск дополнительных доходов. Также сейчас прямо в эти дни идет реформа структуры правительства, станут более подконтрольными органы местного самоуправления в регионах", — пояснил эксперт в интервью Pravda.Ru.

Стоит отдельно подчеркнуть, что правительство Киргизии озаботилось решением проблем в энергетике. Это одна из наиболее кризисных отраслей в республике, поэтому было принято решение о создании единой энергокомпании. Страна находится сейчас в энергетическом кризисе и вынуждена частично ограничивать подачу электроэнергии своим гражданам и промышленным объектам. Реформа энергетики, ее модернизация, восстановление и возврат долгов потребуют значительных сил и средств.

Что касается внешнего контура, то есть отношений с другими странами, то Киргизия будет усиливать взаимоотношения с Китаем, вероятно, с Россией и Турцией, считает Григорий Михайлов. А отношения с США и странами Запада, скорее всего, будут постепенно ослабевать. Но Киргизия, как страна небогатая, будет приветствовать любую финансовую помощь.

Как изменятся отношения с Россией?

Как отметил Григорий Михайлов, в отношениях с Россией вряд ли будут происходить серьезные изменения. Дело даже не в новом премьере, а, скорее, в экономических связях между двумя странами.

"Киргизия в значительной степени зависит от взаимоотношений с Россией. Россия — основной ее торговый партнер. Россия — это страна, в которой работает примерно 98% трудовых мигрантов из Киргизии. И это очень серьезная финансовая и информационная зависимость. Плюс Киргизия входит в состав ОДКБ. И именно Россия в случае необходимости будет заниматься обеспечением безопасности страны при вторжении извне. На фоне нынешних афганских событий, афганского кризиса вопрос безопасности в странах Средней Азии стоит достаточно остро", — резюмировал эксперт.

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