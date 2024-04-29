Какие напитки самые эффективные для похудения: мнение диетологов

В этой статье вы узнаете, какие напитки полезно пить при похудении.
Во-первых, диетологи советуют начинать свой день с воды с лимоном, но делайте это не на голодный желудок. Цитрусовый сок подарит чувство сытости и улучшит обмен веществ. Кроме того, на завтрак можно приготовить смузи с овсянкой или протеиновый коктейль. Эти напитки помогут вам похудеть в целом.
Кроме того, можно добавить в свой рацион травяные чаи и фруктовые соки без добавления сахара. Можно выпивать 1-2 стакана фруктового сока в неделю.
Одним из самых эффективных напитков для борьбы с лишним весом является зеленый чай. Он содержит большое количество антиоксидантов, способствующих сжиганию жира.
Зеленый чай также усиливает обменные процессы в организме, что способствует ускорению обмена веществ и улучшению пищеварения.
Помните, что помимо напитков следует выпивать около 2-3 стаканов чистой воды в день.
Одуванчик имеет плохую репутацию сорняка, однако он издавна использовался как лекарственное растение для улучшения пищеварения и стимуляции аппетита.