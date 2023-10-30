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Любовь Степушова

США имели тайный канал связи с ХАМАС. Это многое объясняет

4:38
Мир » Азия » Ближний Восток

Израиль поставил под угрозу стратегические позиции США на богатом ресурсами Ближнем Востоке. И тогда в Вашингтоне сказали: "Пусть ХАМАС попробует".

США имели тайный канал связи с ХАМАС. Это многое объясняет
Фото: https://www.elaosboa.com/

Катар открыл тайный канал связи США-ХАМАС

Американские законодатели призвали Катар закрыть офис ХАМАС в Дохе и пересмотреть свои связи с "террористической группировкой", какой она признана в США.

Однако официальные лица Катара тут же заявили, что Доха не спонсирует и не финансирует ХАМАС, а согласилась разместить у себя политический офис организации после того, как США обратились с просьбой открыть канал связи с группировкой. Это произошло более десяти лет назад, пишет Financial Times.

Катарский чиновник сказал газете, что Вашингтон впервые попросил Доху открыть "непрямые каналы" в 2006 году, после того как ХАМАС выиграл выборы в Газе. Российские источники указывают, что изначально это палестинское движение рассматривалось Израилем как конкурент Организации освобождения Палестины Ясира Арафата (ФАТХ) и даже финансировалось Тель-Авивом.

Интересно, что Франция, Италия и Нидерланды подписали долгосрочные соглашения с Катаром о поставках сжиженного природного газа после нападения ХАМАС на израильские поселения 7 октября. Это говорит о том, что для них обвинения в адрес Катара, как пособника терроризма изначально даже не рассматривались.

Проблема Израиля была неразрешима для США

Если есть связи с ХАМАС, то вопрос, не стоят ли США за их атакой?

На протяжении многих лет Израиль препятствует налаживанию отношений США с арабским миром и Ираном, и это в последние годы стало критическим фактором выживания Америки на фоне:

  • проникновения Китая на Ближний Восток с юанем вместо петродоллара,
  • его успеха по примирению Ирана и Саудовской Аравии, и стремления примирить Израиль с Саудовской Аравией,
  • усиления позиций РФ и Ирана в Сирии, Ираке, на всём Ближнем Востоке.

Вашингтон уже забыл о том, как мечтал свергнуть венесуэльского президента Николаса Мадуро, и снял с него санкции, чтобы вновь покупать венесуэльскую нефть. Теперь президенту США Джо Байдену срочно надо простить Иран за его ядерную программу, чтобы покупать нефть у него, а не у России. Потому что РФ в ОПЕК вместе с саудитами вертят стратегическим рынком как хотят.

Животная ненависть израильтян к соседям-палестинцам (и к арабам в целом), стала мешать Вашингтону удерживать возле себя богатый ресурсами и геостратегически важный Ближний Восток. Кроме того, обеспечение безопасности Израиля обходилось США в круглую сумму в 4 млрд долл. в год.

Операция ХАМАС планировалась по каналу связи через Катар

Приструнить Израиль — вот в чём нуждалась Америка. Пусть ХАМАС попробует, решили там.

Отсюда становится понятным, почему Израиль прозевал атаку ХАМАС на самой лучше в мире охраняемой границе самыми лучшими в мире спецслужбами. Странные ссылки на неспособность контролировать ключевые каналы связи ХАМАС, вера в разговоры, что ХАМАС не собирается напасть, можно объяснить только одним, эти каналы гнали дезинформацию, а вся операция планировалась по тайному каналу связи через Катар.

Что дальше?

Сейчас в Израиле идут протесты против премьера Биньямина Нетаньяху.

США, таким образом, сначала убирают неугодного Нетаньяху, потом останавливают операцию армии Израиля в Газе, втягивают в игру Европу, которая возьмёт весь удар и последствия войны на себя - беженцев, теракты и другое. А сами американцы выступят миротворцами и вынудят Израиль вернуться к границам, утвержденным ООН, и позволят Палестине основать свое государство со столицей в Иерусалиме (об этой цели говорит Байден как о долгосрочной).

Если же Израиль "взбрыкнёт", то программа максимум Вашингтона — окончательно решить уже надоевший всему миру (судя по голосованию в ООН) израильский вопрос.

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Наземной операции Израиля в Газе не будет. Что дальше?

Катар мог бы остановить Израиль от наземной операции в Газе

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Саид Гафуров
Саид Гафуров — политолог, руководитель направления "Восток", ведущий прямых эфиров Правды.Ру *
Темы израиль
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