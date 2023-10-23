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Любовь Степушова

Наземной операции Израиля в Газе не будет. Что дальше?

5:31
Мир » Азия » Ближний Восток

Вашингтон додавил премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, наземной операции в Газе, судя по всему, не будет. Что будет, объясняет история с Нагорным Карабахом.

Наземной операции Израиля в Газе не будет. Что дальше?
Фото: https://www.elaosboa.com/

Нетаньяху неожиданно откладывает операцию в Газе

Израильская пресса цитирует мнение военного аналитика Ави Иссахарова в сети Х*, который считает, что начало наземной операции армии Израиля в секторе Газа откладывается по инициативе премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

"Наземная операция задерживается в основном из-за премьер-министра. Армия готова", — пишет автор. По его мнению, "международное сообщество скоро нас остановит".

То есть человек, который пять раз заявил о готовности уничтожить ХАМАС, сдался. И это при том, что у Нетаньяху в Израиле репутация того, кто допустил резню 7 октября и кто "годами вёл политику усиления ХАМАС" и ослабления палестинского руководства на Западном берегу, чтобы с ним не договариваться.

"Действительно ли премьер-министр, который не решается начать наземную операцию, хочет уничтожить ХАМАС?" — спрашивает Иссахаров.

Вашингтон жёстко додавил Нетаньяху

Повлиять на Нетаньяху, который буквально находится на грани политической жизни и смерти, могли только США, так как они являются гарантом безопасности Израиля, снабжая его оружием, ресурсами, в том числе административными.

Какие методы применялись для давления на израильского премьера — неизвестно, но не исключено, что разговор был жёсткий. Вероятно, премьеру объяснили, что наземная операция может закончиться большой кровью, на которую будет мировая реакция, неприятная для США, что ресурсы США ограничены и Вашингтон не сможет помогать, если в конфликт втянется ливанская "Хезболла" и другие иранские прокси-силы. Не исключено, что и Турция с её полумиллионной армией.

Американские СМИ сообщают, что переговоры вёл министр обороны США Ллойд Остин.

Результат давления налицо: пресс-секретарь ЦАХАЛ Джонатан Конрикус заявил в понедельник, 23 октября, австралийскому радио ABC, что наземная операция Израиля в секторе Газа может и не состояться, если "ХАМАС выйдет из своих укрытий, вернёт наших заложников, всех 212 человек, и сдастся безоговорочно".

"Тогда война закончится. Если они этого не сделают, нам, вероятно, придётся пойти и сделать это (провести операцию)", — подчеркнул он.

Какова судьба ХАМАС и Газы?

Теперь ход за ХАМАС, но, скорее всего, обо всём уже договорено и палестинцы отпустят заложников.

"Мы готовы их освободить, но для этого должны сложиться благоприятные условия. Должна быть остановлена агрессия в секторе Газа, и необходимо пропустить помощь в Газу", — сказал представитель ХАМАС Гази Хамад в интервью BBC.

Что же касается "сдаться", то если будет выполнено первое требование Израиля, то будут долгие переговоры о втором. По аналогии с Нагорным Карабахом: если ХАМАС и Газу сдадут свои, то дело закончится уничтожением первого и аннексией второй. Среди своих — Катар и Иран. Остальные — "болото". Пока причин для сдачи не просматривается.

Чего на самом деле боятся США

The New York Times пишет, что война Израиля на два фронта, на юге, и на севере ("Хезболла"), может вовлечь в неё как США, так и Иран. По мнению экспертов, опрошенных газетой, поскольку Вашингтон всё глубже втягивается в конфликт, его внимание к Тайваню "может ослабнуть". Грубо говоря, надо выбирать, и выбор не в пользу Израиля, а в пользу "сдерживания Китая".

Военный конфликт на Ближнем Востоке тянется уже более двух недель. Министерство здравоохранения Палестины заявило во время пресс-конференции в субботу, 21 октября, что число погибших в секторе Газа в настоящее время достигло 4385 человек, в том числе 1756 детей и 967 женщин, в дополнение к 13 561 раненым. Семьдесят процентов пострадавших составляют женщины, дети и пожилые люди.

Израиль апеллирует к тому, что "террористическая группировка ХАМАС" внезапно начала наземное, воздушное и морское нападение на еврейское государство. Под прикрытием ракетного удара более 2500 боевиков пересекли границу и устроили кровавые беспорядки в южных районах. Они убили более 1400 человек, подавляющее большинство из них — гражданские лица всех возрастов. Они также похитили более 200 человек, мужчин, женщин и детей, которых увезли в плен в Газу.

* (бывший Twitter) в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Саид Гафуров
Саид Гафуров — политолог, руководитель направления "Восток", ведущий прямых эфиров Правды.Ру *
Темы израиль сектор газа биньямин нетаньяху палестино-израильский конфликт
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