Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Может ли экономика Америки вынести две войны одновременно?

4:49
Мир » Северная Америка » США и Канада

Америка бравирует своим отличным положением в экономике, что позволит ей вести войны на стороне Украины и Израиля одновременно. А как на самом деле?

Может ли экономика Америки вынести две войны одновременно?
Фото: Splash/ All Over

Экономически США готовы "вести две войны одновременно"

Министр финансов Джанет Йеллен заявила на встрече с министрами финансов еврозоны, что Америка "абсолютно точно" может позволить себе вести две войны на Украине и в Израиле одновременно, сообщает CNBC.

Она пообещала, что Белый дом будет "биться" за то, чтобы помощь им не останавливалась.

"Америка, безусловно, может позволить себе встать на сторону Израиля и поддержать военные нужды Израиля, и мы также можем и должны поддержать Украину в её борьбе против России", — сказала Йеллен, добавив, что экономика США чувствует себя "чрезвычайно хорошо".

По её словам, инфляция была высокой, но значительно снизилась. В то же время, "у нас самый сильный рынок труда за последние 50 лет с уровнем безработицы 3,8%".

Йеллен призвала решить вопрос политически, то есть назначить спикера в палате представителей, чтобы можно было принять один закон о выделении финансовой помощи Израилю и Украине.

В интервью Sky News она добавила, что расширение конфликта на Ближнем востоке это, "безусловно, тот результат, которого мы хотели бы избежать".

Откуда взять деньги?

Заявления Йеллен можно считать пропагандистскими. Потому что, чтобы вести две войны (с Тайванем в перспективе) надо найти деньги в бюджете. Однако денег там нет. По ожиданиям, в 2023 финансовом году дефицит федерального бюджета вырастет примерно до 2 трлн долл., что примерно вдвое больше, чем в предыдущем финансовом году. Доходы бюджета за девять месяцев упали на 9%, а расходы сократились всего на 1%.

Конечно, деньги США могут напечатать, но это опять закрутит инфляцию.

Вторая проблема, которую Йеллен не затронула — это рост стоимости обслуживания огромных долгов и нарушение механизма их рефинансирования.

США надо напечатать новых облигаций на сумму, которая покроет дефицит бюджета, то есть на 2 трлн долл. Но реальность такова, что многие страны перестали покупать американские гособлигации, замыкаясь в финансах сами на себя, и даже активно их сбрасывают. В то же время, высокая процентная ставка ФРС в 5, 5% увеличивает обслуживание долгов, что, в свою очередь, увеличивает дефицит госбюджета и снижает инвестиционный потенциал бизнеса. Что называется, круг замкнулся.

Если посмотреть последнее выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, то оно сквозит неуверенностью.

"На самом деле, ничего неизвестно из того, что происходит — объем производства, инфляция, занятость. Всё это может меняться в ту или иную сторону, а то, что происходит, мы узнаем после того, как это произойдет", сказал он.

Дело в том, что промышленность формирует менее 13% ВВП США, а основной вклад в прирост ВВП вносит сфера услуг. Финансы, страхование, недвижимость, ИТ сектор, образование, медицина, профессиональные и бизнес услуги сформировали почти 18 п. п из 24% роста ВВП США за 10 лет. Вся мощь США зиждется на спекуляциях на фондовых рынках, которые, чем больше войн, тем менее стабильны.

Поэтому Fitch в августе дал плохой прогноз для экономики США. Ожидается ухудшение финансового положения страны в перспективе следующих трех лет.

США не вывезут две войны с третьей накануне

На словах Америка готова финансировать две войны, но совсем не случайно прилагает все усилия, чтобы операция Израиля по вторжению в сектор Газа была отложена, а по Украине состоялись мирные переговоры.

С момента начала СВО Соединенные Штаты направили Украине помощь в сфере безопасности на сумму 44 млрд долларов, запросив у конгресса несколько траншей помощи, последний из которых был одобрен в декабре 2022 года.

В 2016 году США и Израиль договорились о 10-летнем соглашении на сумму 38 млрд долларов, охватывающем ежегодные гранты на покупку военной техники и ассигнования на противоракетную оборону в размере 5 млрд. долл.

Читайте по теме: Роберт Кеннеди-младший проговорился, кто владеет миром: Лоренс Финк уже купил Украину

Путин едет к Си решать проблемы прокси-войн с США

NYT: РФ может опередить США и Евросоюз по темпу роста ВВП, несмотря на санкции

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы джанет йеллен
Новости Все >
Власти Индии недовольны тем, что компании страны платят юанями за российскую нефть
Россияне назвали деньги лучшей мотивацией на работе
Шведские ученые нашли способ бороться с тревожными расстройствами
Лера Кудрявцева рассказала о травматических годах, проведенных с миллионером-маньяком
АвтоВАЗ выпустил автомобили Lada без подушек безопасности из-за нехватки деталей
В Петербурге девушка упала с моста в Неву
Анфиса Чехова нашла мужчину своей мечты
Марков уверен, что правительство Польши пало из-за запрета абортов
Новые внедорожники оказались вреднее, чем старые автомобили
Лишённый сана за критику РПЦ и СВО протодиакон Андрей Кураев покинул Россию
Популярное
ВСУ окружили бойца РФ: он гранатой подорвал себя вместе с ними

Нацисты "Азова"* окружили нашего бойца, укрывшегося в блиндаже. Он подорвал себя гранатой.

В Сеть попало, как окружённый боец РФ подорвал себя гранатой, уничтожив врага
Роберт Кеннеди-младший проговорился, кто владеет миром: Лоренс Финк уже купил Украину
Роберт Кеннеди-младший проговорился, что Black Rock уже купил Украину
"Придётся": на Урале отец погибшей школьницы рассказал об эксгумации
Российские войска продвинулись на нескольких участках фронта в зоне СВО
Бедных американских студентов выручали подработка и меценаты Сергей Лебедев Тетради для учёбы: "весёлые зомбаки" заполонили российские школы Андрей Николаев Приштина пытается не допустить новых выборов на севере Косова Михаил Плисюк
"Подавим Путина": Джо Байден раскрыл свои планы на Россию
Стало известно, как Незлобин, Назаров, Хаматова живут за границей
Екатерина Семёнова дала второй шанс мужу-изменщику
Екатерина Семёнова дала второй шанс мужу-изменщику
Последние материалы
Лишённый сана за критику РПЦ и СВО протодиакон Андрей Кураев покинул Россию
Смелая белка атакует ворону и демонстрирует свою силу
Полиция Краснодара расследует видео ночных автогонок на улице Новороссийской
Экс-советник Кучмы: Зеленского в Израиле не считают серьезным политиком
Садальский о деятельности Чубайса в Израиле: торгует гуманитаркой?
Может ли экономика Америки вынести две войны одновременно?
Страшное ДТП в селе Беляйка: мужчина вылетел через багажник
В Минфин предложили повысить минимальную стоимость на крепкий алкоголь
Адвокат Косицкая объяснила, как избежать чужих штрафов
В центре Санкт-Петербурга при обрушении исторического здания пострадали рабочие
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников