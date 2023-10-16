Может ли экономика Америки вынести две войны одновременно?

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Америка бравирует своим отличным положением в экономике, что позволит ей вести войны на стороне Украины и Израиля одновременно. А как на самом деле?

Фото: Splash/ All Over

Экономически США готовы "вести две войны одновременно"

Министр финансов Джанет Йеллен заявила на встрече с министрами финансов еврозоны, что Америка "абсолютно точно" может позволить себе вести две войны на Украине и в Израиле одновременно, сообщает CNBC.

Она пообещала, что Белый дом будет "биться" за то, чтобы помощь им не останавливалась.

"Америка, безусловно, может позволить себе встать на сторону Израиля и поддержать военные нужды Израиля, и мы также можем и должны поддержать Украину в её борьбе против России", — сказала Йеллен, добавив, что экономика США чувствует себя "чрезвычайно хорошо".

По её словам, инфляция была высокой, но значительно снизилась. В то же время, "у нас самый сильный рынок труда за последние 50 лет с уровнем безработицы 3,8%".

Йеллен призвала решить вопрос политически, то есть назначить спикера в палате представителей, чтобы можно было принять один закон о выделении финансовой помощи Израилю и Украине.

В интервью Sky News она добавила, что расширение конфликта на Ближнем востоке это, "безусловно, тот результат, которого мы хотели бы избежать".

Откуда взять деньги?

Заявления Йеллен можно считать пропагандистскими. Потому что, чтобы вести две войны (с Тайванем в перспективе) надо найти деньги в бюджете. Однако денег там нет. По ожиданиям, в 2023 финансовом году дефицит федерального бюджета вырастет примерно до 2 трлн долл., что примерно вдвое больше, чем в предыдущем финансовом году. Доходы бюджета за девять месяцев упали на 9%, а расходы сократились всего на 1%.

Конечно, деньги США могут напечатать, но это опять закрутит инфляцию.

Вторая проблема, которую Йеллен не затронула — это рост стоимости обслуживания огромных долгов и нарушение механизма их рефинансирования.

США надо напечатать новых облигаций на сумму, которая покроет дефицит бюджета, то есть на 2 трлн долл. Но реальность такова, что многие страны перестали покупать американские гособлигации, замыкаясь в финансах сами на себя, и даже активно их сбрасывают. В то же время, высокая процентная ставка ФРС в 5, 5% увеличивает обслуживание долгов, что, в свою очередь, увеличивает дефицит госбюджета и снижает инвестиционный потенциал бизнеса. Что называется, круг замкнулся.

Если посмотреть последнее выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, то оно сквозит неуверенностью.

"На самом деле, ничего неизвестно из того, что происходит — объем производства, инфляция, занятость. Всё это может меняться в ту или иную сторону, а то, что происходит, мы узнаем после того, как это произойдет", сказал он.

Дело в том, что промышленность формирует менее 13% ВВП США, а основной вклад в прирост ВВП вносит сфера услуг. Финансы, страхование, недвижимость, ИТ сектор, образование, медицина, профессиональные и бизнес услуги сформировали почти 18 п. п из 24% роста ВВП США за 10 лет. Вся мощь США зиждется на спекуляциях на фондовых рынках, которые, чем больше войн, тем менее стабильны.

Поэтому Fitch в августе дал плохой прогноз для экономики США. Ожидается ухудшение финансового положения страны в перспективе следующих трех лет.

США не вывезут две войны с третьей накануне

На словах Америка готова финансировать две войны, но совсем не случайно прилагает все усилия, чтобы операция Израиля по вторжению в сектор Газа была отложена, а по Украине состоялись мирные переговоры.

С момента начала СВО Соединенные Штаты направили Украине помощь в сфере безопасности на сумму 44 млрд долларов, запросив у конгресса несколько траншей помощи, последний из которых был одобрен в декабре 2022 года.

В 2016 году США и Израиль договорились о 10-летнем соглашении на сумму 38 млрд долларов, охватывающем ежегодные гранты на покупку военной техники и ассигнования на противоракетную оборону в размере 5 млрд. долл.

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