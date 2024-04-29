Эта подкормка рассады творит чудеса: секрет от известного агронома

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Названа лучшая подкормка для рассады

1:04
Садоводство

Нашатырный спирт — это водный раствор аммиака, который представляет собой ценный источник азота, необходимого для оптимального роста и развития растений.

Названа лучшая подкормка для рассады
Фото: unsplash.com by Francesco Gallarotti gallarotti is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Азот играет важнейшую роль в питании растений, поскольку способствует синтезу хлорофилла и формированию зеленой массы.

Основное достоинство применения нашатырного спирта как удобрения заключается в том, что он не вызывает избыточного накопления азота в тканях растений. Это означает, что растения могут эффективно использовать азот из нашатырного спирта для своего роста и развития, не подвергая себя риску избыточного обогащения, что может быть вредным.

Более того, растения почти невозможно перегрузить азотом! И, конечно же, это достаточно экономичный способ обеспечить быстрый рост и укрепление рассады.

Нашатырный спирт может быть особенно полезен для различных видов рассады, включая помидоры, огурцы, баклажаны, лук, капусту и салаты.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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