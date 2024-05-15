Как правильно кормить кошку: каждый первый владелец допускает ошибки и пинками гонит питомца в могилу

Эксперты назвали ошибки в кормлении кошки

1:43 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Питание играет ключевую роль в жизни кошки, однако многие владельцы не уделяют должного внимания организации кормления, что может негативно сказаться на благополучии их питомца.

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В данной статье рассматриваются три основных аспекта, касающиеся выбора места для кормления кошек.

Первый вопрос: оптимальное место для кормления кошки

Традиционно кошачьи миски размещают на кухне или в коридоре рядом с кухней, поскольку это удобно для хозяина. Однако миску можно поставить где угодно в доме или даже на улице. В деревнях, например, миски часто находят на крыльце, и кошки отлично адаптируются к такому расположению.

Второй вопрос: места, где не следует кормить кошку

Выбор места для кормления должен исключать неудачные локации:

Рядом с лотком. Кошки чистоплотны и обладают отменным обонянием, поэтому кормление вблизи туалета может привести к отказу от пищи или лотка.

В проходах. Постоянное движение и шумы могут стрессовать животное, делая прием пищи неприятным.

Поблизости от других животных. Часто кошки чувствуют себя неспокойно, если рядом находятся другие животные, что может мешать им спокойно питаться.

Третий вопрос: идеальное место для кормления кошки

Идеальное место — это такое, где кошка чувствует себя безопасно и спокойно, без спешки и угроз. Это может быть уголок комнаты, стол или подоконник, выходящий на тихую улицу, где кошка не будет отвлекаться, а домочадцы не будут переживать о возможности наступить на хвост питомца.