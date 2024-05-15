Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цены на электронику в России вырастут на 20%
Полезный смузи с киви и бананом
Икра: секрет красоты и здоровья в вашем меню
Алла Пугачёва и Максим Галкин* побывали на концерте группы ДДТ на Кипре
В СФР объяснили, как проверить остаток материнского капитала онлайн
В Роскосмосе рассказали об утилизации старого оборудования МКС
Ученые дали ответ, видят ли собаки сны
Заяц из "Ну, погоди!" достоин сочувствия не только из-за Волка
Какие упражнения нельзя делать с больными коленями
Узнали, можно ли объединить комнату с балконом или лоджией, в Мосжилинспекции на трагическом примере

Мосжилинспекция напомнила о недопустимости объединения комнаты с балконом

1:15
Недвижимость

Мосжилинспекция напомнила о недопустимости объединения комнаты с балконом или лоджией на практическом примере, о котором пресс-служба организации расказала в понедельник.

Мосжилинспекция напомнила о недопустимости объединения комнаты с балконом
Фото: mos.ru is licensed under public domain

Житель дома 17, корпус 2 на улице Маршала Тимошенко в Кунцево самовольно соединил комнату с лоджией в одно помещение. В надзорное ведомство об этом сообщил его сосед, обративший внимание на крупногабаритный строительный мусор, который выносил хозяин-самоуправ.

По тревожному сигналу к нему нагрянула проверка. Выявив незаконную планировку, инспекторы предписали учинившему её жильцу привести всё в изначальное состояние.

Провинившийся собственник восстановил остекление между лоджией и комнатой и согласовал выполненные работы с Мосжилинспекцией.

Требования к переустройству и (или) перепланировке жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, утверждённые постановлением Правительства Москвы от 25.10.2011 №508-ПП, не допускают объединения лоджий, балконов, террас, веранд с внутренними помещениями, заключается в сообщении.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Певец ЮрКисс рассказал, что Шаман "обманул" его отца перед концертом в Донбассе

Певец Юрий Киселёв, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, считает, что певец Ярослав Дронов, известный как Шаман, нечестно поступил с его отцом.

Певец ЮрКисс рассказал об обмане певца Шамана перед концертом в Донбассе
Как использовать опилки огороднику?
Опилки в огороде: рассказываем плюсы и минусы
Петуния будет радовать своими красками: рассказываем, что надо делать
Даём советы, чтобы листья огурцов не желтели
Госсекретарь на Украине. В огороде бузина, а в Киеве "дядька Блинкен" Дмитрий Плотников Грузия принимает меры купирования госпереворота по украинскому сценарию Любовь Степушова Залог нашей победы в СВО — полное доверие власти и народа Виктор Пахомов
Доктор Александр Мясников рассказал, что в его курятник пробралась лисица и передушила всех кур
Какую кошку выбрать: лучшие породы для каждого типа жилища
Телеведущий Иван Ургант улетел в Грузию после запрета Минкультом проката фильма с его участием
Телеведущий Иван Ургант улетел в Грузию после запрета Минкультом проката фильма с его участием
Последние материалы
Эксперты назвали ошибки в кормлении кошки
В какое время года лучше ехать в Австралию
Максим Галкин* и его забытая романтическая история с ведущей "Утра России"
Обращения по инвестиционному страхованию жизни выросли на 40% в 2023 году
Что делать, если вы постоянно просыпаетесь по ночам
Рассказываем, как лучше утеплить грядки
Эксперты посоветовали соду для мытья окон без разводов
Почему автомобили "пьют" много масла: анализ проблемных моделей двигателей
Капустная запеканка под сыром: от неё не откажутся даже те, кто не жалует капусту
Макаки научились выстукивать ритм музыкальных произведений
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников