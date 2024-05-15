Узнали, можно ли объединить комнату с балконом или лоджией, в Мосжилинспекции на трагическом примере

Мосжилинспекция напомнила о недопустимости объединения комнаты с балконом или лоджией на практическом примере, о котором пресс-служба организации расказала в понедельник.
Житель дома 17, корпус 2 на улице Маршала Тимошенко в Кунцево самовольно соединил комнату с лоджией в одно помещение. В надзорное ведомство об этом сообщил его сосед, обративший внимание на крупногабаритный строительный мусор, который выносил хозяин-самоуправ.
По тревожному сигналу к нему нагрянула проверка. Выявив незаконную планировку, инспекторы предписали учинившему её жильцу привести всё в изначальное состояние.
Провинившийся собственник восстановил остекление между лоджией и комнатой и согласовал выполненные работы с Мосжилинспекцией.
Требования к переустройству и (или) перепланировке жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, утверждённые постановлением Правительства Москвы от 25.10.2011 №508-ПП, не допускают объединения лоджий, балконов, террас, веранд с внутренними помещениями, заключается в сообщении.
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