Какие упражнения не стоит делать при болевом синдроме: спорт без проблем

Какие упражнения нельзя делать с больными коленями

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Боль в коленях может ограничить возможность выполнения определенных упражнений. При наличии болезненного синдрома в области коленей, следует избегать таких упражнений, как скваты, приседания и высокие прыжки.

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Скваты— это воздушные приседания, приседы со своим весом, без дополнительного утяжеления. Эти упражнения могут увеличить нагрузку на колени и усугубить боль.

Вместо этого, рекомендуется сосредоточиться на упражнениях с низкой нагрузкой на суставы коленей, таких как плавание, велосипед и ходьба на беговой дорожке. Также полезным может быть занятие йогой или пилатесом для укрепления мышц вокруг коленей и улучшения гибкости.

Если у вас есть боли в коленях, важно обратиться к врачу или физиотерапевту для оценки состояния суставов и разработки индивидуальной программы упражнений.