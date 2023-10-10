Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дочь загадочно умершей актрисы Екатерины Голубевой Ина Мария Бартайте повторила её судьбу через 10 лет
Цифровой рубль позволит банкам обойти систему SWIFT
The Drive: тактика ХАМАС против Израиля напоминает боевые действия на Украине
Подполковник ЛНР Марочко: Киев стягивает силы на Краснолиманское направление
Сенатор Пушков призвал серьёзно отнестись к словам Милли о конфликте с Россией
Myśl Polska: уровень жизни поляков будет падать из-за поддержки Украины
NBC: власти США рассматривают возможность связать помощь для Израиля и Украины
Такер Карлсон предупредил США о риске ядерной войны из-за конфликта на Ближнем Востоке
Полковник Макгрегор: разрушение Газы может привести к войне с участием Ирана и Турции

NYT: РФ может опередить США и Евросоюз по темпу роста ВВП, несмотря на санкции

1:05
Экономика

Россия, находящаяся в условиях санкционного давления, способна опередить западные страны по тему роста валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом пишет The New York Times.

NYT: РФ может опередить США и Евросоюз по темпу роста ВВП, несмотря на санкции
Фото: Openverse

По словам экономического обозревателя Патрисии Коэн, экономическая система РФ демонстрирует устойчивое развитие, несмотря на введённые ограничения. США и Европа ожидали совсем другой картины, уточнила эксперт.

Она подчеркнула: согласно прогнозам, Россия может обогнать ЕС и Штаты по общему объёму производства.

Как пояснила журналист, российские власти смогли заключить контракты с новыми покупателями энергетических носителей и вкачать денежные средства в экономику. Коэн добавила, что Москва удовлетворяет не только потребности своих военнослужащих, участвующих в спецоперации, но и обеспечивает граждан страны работой.

В начале октября Минфин США расширил список санкций в отношении России. Ограничения введены против 11 российских граждан.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Разведка: Украину забудут, за Израилем пойдет резня в ЕС и от Тайваня до Кипра

Израильский кризис — часть "грандиозного передела мира". Дальше полыхнет Ближний Восток, Европа и Тайвань, Ирландия, Косово, Северный Кипр и Фолкленды, Кашмир.

Разведчик: за Израилем вспыхнет ЕС, польется кровь от Тайваня до Ирландии
Длина пениса и тип оргазма: новое исследование о сексуальных предпочтениях женщин
Ученые выяснили, что размер имеет значение
Обжаренный фалафель оказался токсичным для яичек, предупреждают ученые
Небензя признал, что ракета, ударившая по селу Гроза, была российской
Идиосинкразии: что ненавидели исторические личности Сергей Лебедев Сербия расхлёбывает последствия событий на севере Косова Михаил Плисюк Обзор: сегодня — годовщина подрыва Крымского моста Олег Володин
Британский физик заявил, что мы живем в симуляции
Галкин* опроверг сообщения о бегстве с Пугачёвой из Израиля
Горячие американские головы могут применить против России кибероружие на фоне провала ВСУ
Горячие американские головы могут применить против России кибероружие на фоне провала ВСУ
Последние материалы
The Drive: тактика ХАМАС против Израиля напоминает боевые действия на Украине
Подполковник ЛНР Марочко: Киев стягивает силы на Краснолиманское направление
NYT: РФ может опередить США и Евросоюз по темпу роста ВВП, несмотря на санкции
Одна из самых красивых актрис СССР: тайна смерти Кюнны Игнатовой
Сенатор Пушков призвал серьёзно отнестись к словам Милли о конфликте с Россией
Myśl Polska: уровень жизни поляков будет падать из-за поддержки Украины
NBC: власти США рассматривают возможность связать помощь для Израиля и Украины
Такер Карлсон предупредил США о риске ядерной войны из-за конфликта на Ближнем Востоке
Полковник Макгрегор: разрушение Газы может привести к войне с участием Ирана и Турции
Зонд НАСА установил новый рекорд, достигнув скорости 635 266 километров в час
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников