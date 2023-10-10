NYT: РФ может опередить США и Евросоюз по темпу роста ВВП, несмотря на санкции

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия, находящаяся в условиях санкционного давления, способна опередить западные страны по тему роста валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом пишет The New York Times.

Фото: Openverse

По словам экономического обозревателя Патрисии Коэн, экономическая система РФ демонстрирует устойчивое развитие, несмотря на введённые ограничения. США и Европа ожидали совсем другой картины, уточнила эксперт.

Она подчеркнула: согласно прогнозам, Россия может обогнать ЕС и Штаты по общему объёму производства.

Как пояснила журналист, российские власти смогли заключить контракты с новыми покупателями энергетических носителей и вкачать денежные средства в экономику. Коэн добавила, что Москва удовлетворяет не только потребности своих военнослужащих, участвующих в спецоперации, но и обеспечивает граждан страны работой.

В начале октября Минфин США расширил список санкций в отношении России. Ограничения введены против 11 российских граждан.