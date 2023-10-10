Россия, находящаяся в условиях санкционного давления, способна опередить западные страны по тему роста валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом пишет The New York Times.
По словам экономического обозревателя Патрисии Коэн, экономическая система РФ демонстрирует устойчивое развитие, несмотря на введённые ограничения. США и Европа ожидали совсем другой картины, уточнила эксперт.
Она подчеркнула: согласно прогнозам, Россия может обогнать ЕС и Штаты по общему объёму производства.
Как пояснила журналист, российские власти смогли заключить контракты с новыми покупателями энергетических носителей и вкачать денежные средства в экономику. Коэн добавила, что Москва удовлетворяет не только потребности своих военнослужащих, участвующих в спецоперации, но и обеспечивает граждан страны работой.
В начале октября Минфин США расширил список санкций в отношении России. Ограничения введены против 11 российских граждан.
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