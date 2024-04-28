Атлет рассказал о популярной спортивной одежде

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Спортсмен рассказал о преимуществах рашгарда

Спорт

О предмете гардероба спортсмена, который может отвечать всем запросам потенциального покупателя, рассказал профессиональный атлет Кирилл Котов.

Спортсмен рассказал о преимуществах рашгарда
Фото: commons.wikimedia.org by Kyle Cassidy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Рашгард — элемент спортивной одежды, который представляет собой лонгслив или футболку из синтетических тканей со специальными свойствами, защищающими тело.

"Я сам использую рашгард и на тренировках, и в период соревнований, и в обычной жизни. Иногда могу надеть его на рыбалку, когда у воды прохладно. Свойства рашгарда помогают мне согреться и не мерзнуть", — цитирует спортсмена "СЭ".

Отличительные особенности такой одежды — плоские швы и конструкция, состоящая из множества деталей. Каждый элемент рашгарда продуман до мелочей. Плоские швы позволяют одежде прилегать к телу, повышают прочность одежды, создают компрессионный эффект.

Одни из главных его свойств — сохранение тепла и отвод лишней жидкости. Это позволяет коже спортсмена оставаться сухой, а мышцам — готовыми к нагрузкам.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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