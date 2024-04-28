Саудовская Аравия раскрыла планы инвестиций: назван приоритетный партнёр

Саудовская Аравия выделила Пакистан как приоритетное направление для инвестиций.
Министр инвестиций КСА Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех объявил о скором визите делегации инвесторов в Пакистан на встрече с пакистанским премьер-министром Шахбазом Шарифом.
Встреча прошла на полях Всемирного экономического форума в Эр-Рияде. Обсуждались вопросы сотрудничества в сельском хозяйстве, информационных технологиях и энергетике, сообщает ТАСС. В переговорах также участвовали министр финансов и министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии.
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