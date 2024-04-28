Популярный напиток поможет в борьбе с колорадским жуком: вот чем нужно напоить его
Этот напиток поможет в борьбе с вредителем
Кока-колу можно использовать не только для утоления жажды, но и для борьбы с колорадскими жуками. Для этого следует выполнить следующие шаги:
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- Приготовить 2 литра напитка.
- Разбавить его 5 литрами воды.
- Тщательно перемешать раствор.
После этого можно перелить смесь в распылитель и обработать ею листья растений.
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Кока кола применение на даче: полезный напиток в борьбе против вредителей
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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