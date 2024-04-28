Эти автовладельцы могут не платить транспортный налог: юрист назвала категорию

Юрист Сутырина объяснила, кто из водителей может не платить транспортный налог

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Владельцы автомобилей, зарегистрированных в ГИБДД, должны уплачивать транспортный налог, но некоторые категории граждан, такие как инвалиды, освобождаются от этой обязанности. Юрист Елена Сутырина в интервью "Аргументам и фактам" отметила, что транспортный налог входит в число трех имущественных налогов, подлежащих ежегодной оплате. Налог начисляется пропорционально числу месяцев, в течение которых автомобиль находился в собственности.

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Елена Сутырина объяснила, что расчёт налога производится на основе 12 месяцев. Если автомобиль находился в собственности в течение всего года, налог уплачивается за весь год. При меньшем сроке владения сумма налога делится на 12 и умножается на количество месяцев владения.

Если регистрация автомобиля происходит до 15-го числа месяца, налог начисляется за весь месяц включительно. После 15-го числа месяц в расчет не включается, уточнила юрист.

Также Сутырина подчеркнула, что не все транспортные средства облагаются транспортным налогом. Легковые автомобили для инвалидов с мощностью двигателя до 100 л. с., приобретенные через органы соцзащиты, согласно статье 358 Налогового кодекса РФ, не являются объектами налогообложения.