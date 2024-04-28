Эти неочевидные симптомы указывают на нехватку витамина В12: проверьте себя

NHS: тревожность и бессонница говорят о дефиците витамина В12

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Витамин В12 чрезвычайно важен для хорошей работы нервной системы и мозга. Ярких симптомов нехватки этого витамина нет, поэтому дефицит не всегда легко определить. Об этом пишет NHS.

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Специалисты назвали неочевидные признаки, указывающие на нехватку витамина В12. Прежде всего, у пациентов могут появиться ощущения покалывания в конечностях, а также онемение. Из-за дефицита витамина организм не производит нужное количество миелина для защиты нервных окончаний.

Кроме того, В12 важен для регуляции химических веществ, которые влияют на настроение и различные функции мозга. Так могут возникать резкие перепады настроения, раздражительность, бессонницу, понижение внимания. Нередко у пациентов с депрессией, паническим расстройством, фобиями, психозом обнаруживается нехватка именно этого витамина.

Чтобы не было дефицита витамина В12, важно поддерживать сбалансированное питание. Также в некоторых случаях могут понадобиться уколы витамина или добавки.