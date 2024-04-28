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Эти неочевидные симптомы указывают на нехватку витамина В12: проверьте себя

NHS: тревожность и бессонница говорят о дефиците витамина В12

1:10
Здоровье

Витамин В12 чрезвычайно важен для хорошей работы нервной системы и мозга. Ярких симптомов нехватки этого витамина нет, поэтому дефицит не всегда легко определить. Об этом пишет NHS.

NHS: тревожность и бессонница говорят о дефиците витамина В12
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Специалисты назвали неочевидные признаки, указывающие на нехватку витамина В12. Прежде всего, у пациентов могут появиться ощущения покалывания в конечностях, а также онемение. Из-за дефицита витамина организм не производит нужное количество миелина для защиты нервных окончаний. 

Кроме того, В12 важен для регуляции химических веществ, которые влияют на настроение и различные функции мозга. Так могут возникать резкие перепады настроения, раздражительность, бессонницу, понижение внимания. Нередко у пациентов с депрессией, паническим расстройством, фобиями, психозом обнаруживается нехватка именно этого витамина. 

Чтобы не было дефицита витамина В12, важно поддерживать сбалансированное питание. Также в некоторых случаях могут понадобиться уколы витамина или добавки.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гонопольская Виктория
Специализируется на лечении шизофрении, психических расстройств при органическом поражении головного мозга, алкогольной и наркотической зависимости и т.д
Специалист Абакумова Елена
Специализируется на лечении и реабилитации психически больных, тревожных, фобических, ипохондрических, депрессивных расстройств, панических атак, расстройств адаптации, социофобий и т.д
Специалист Жерехов Алексей
Занимается диагностикой и лечением неврозов, депрессий, панических атак, пограничных психических расстройств, психосоматических болезней
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