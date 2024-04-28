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Откройте для себя мир веганской кухни: лучшие города с веганскими ресторанами и кафе

Лучшие веганские города мира: от Лондона до Сиднея

1:54
Туризм

В наши дни вступить в ряды веганов и путешествовать, придерживаясь своих убеждений в области прав животных и экологии, стало проще, чем когда-либо. Это связано с тем, что веганская кухня набирает популярность и становится доступнее с каждым днем.

Лучшие веганские города мира: от Лондона до Сиднея
Фото: commons.wikimedia.org by Xochi girlinthemidwest is licensed under CC0

Культурные столицы мира предлагают широкий выбор ресторанов, а мегаполисы вроде Лондона, Берлина, Ванкувера, Мумбаи, Токио и Сиднея радуют разнообразием веганских блюд. Эти места предоставляют возможность отведать растительные блюда, которые привлекают не только веганов, но и всех, кто ценит вкусную и полезную пищу. Вот несколько городов, выделяющихся в этом направлении:

Лондон, столица Великобритании, изобилует веганскими ресторанами и кафе, от доступных пекарен до заведений с мишленовскими звездами.

Берлин известен своими колбасами, но также предлагает богатый выбор веганских мест, а ещё город является местом проведения ежегодного крупного веганского фестиваля Veganes Sommerfest Berlin.

Ванкувер - одно из лучших мест для веганов в Канаде, где множество ресторанов предлагают овощные альтернативы, а также безлактозное мороженое и другие веганские деликатесы.

Мумбаи, столица Индии, обладает крупнейшим вегетарианским сообществом в мире. Здесь можно насладиться аутентичной веганской кухней, включая овощные шашлыки, чечевичный дал и традиционное карри.

Токио предлагает множество веганских версий традиционных японских блюд, таких как овощные суши, гёдза и рамэн.

Сидней, крупный австралийский город, известен своими вегетарианскими и веганскими заведениями, а также веганским рынком, где представлены продукты местных производителей.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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