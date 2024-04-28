Как определить, что квартира была затоплена: советы от депутата Сергея Гаврилова

Депутат Гаврилов рассказал, что выдаёт квартиру, пережившую заливы

1:04 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Пятна от протечек и сыростной запах часто свидетельствуют о том, что квартира ранее испытывала проблемы с заливами. При покупке жилья важно уметь определять, подвергалось ли оно затоплению, объяснил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.

Фото: ВК правительства Санкт-Петербурга

К другим признакам проблемного жилья относятся свежий ремонт и затхлый запах. Новые натяжные потолки или двойные слои гипсокартона на стенах также могут быть индикаторами предыдущих проблем с влагой. Гаврилов советует обращать внимание на повышенную влажность и прохладу в помещении, а также осмотреть верхние этажи при осмотре подъезда для выявления возможных утечек.

Гаврилов также предостерегает от покупки жилья по заниженной цене, поскольку последующие проблемы с плесенью и сыростью могут в итоге стоить дороже. Такие условия могут ухудшать внешний вид квартиры, вызывать аллергии и респираторные заболевания, а также создавать проблемы с электропроводкой.