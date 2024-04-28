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Основные правила на прогулке с собакой: советы кинологов

Кинологи назвали основные правила прогулки с собакой

1:01
Зоосфера » Собаки

Прогулка может показаться простым занятием, но на самом деле даже опытные владельцы собак иногда совершают ошибки во время её проведения.

Кинологи назвали основные правила прогулки с собакой
Фото: commons.wikimedia.org by jean-noel kern is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Основные правила для эффективной прогулки собаки:

  • Оценка уровня активности: нужно понимать, что разные породы, например, померанский шпиц и сибирская лайка, имеют различные потребности в активности. Исходя из этого, выбор породы должен соответствовать возможности предоставить необходимый уровень физической нагрузки
  • Правило 12 часов: следует избегать слишком долгих перерывов между прогулками. Идеально, чтобы интервал между утренней и вечерней прогулкой не превышал 12 часов, так как более длительное ожидание может негативно сказаться на здоровье собаки.
  • Частота прогулок: рекомендуется выгуливать собаку 2-3 раза в день. Однако, если есть возможность и желание, можно выходить чаще — вашему питомцу это только пойдет на пользу.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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