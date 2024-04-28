Основные правила на прогулке с собакой: советы кинологов

Прогулка может показаться простым занятием, но на самом деле даже опытные владельцы собак иногда совершают ошибки во время её проведения.
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Основные правила для эффективной прогулки собаки:
Оценка уровня активности: нужно понимать, что разные породы, например, померанский шпиц и сибирская лайка, имеют различные потребности в активности. Исходя из этого, выбор породы должен соответствовать возможности предоставить необходимый уровень физической нагрузки
Правило 12 часов: следует избегать слишком долгих перерывов между прогулками. Идеально, чтобы интервал между утренней и вечерней прогулкой не превышал 12 часов, так как более длительное ожидание может негативно сказаться на здоровье собаки.
Частота прогулок: рекомендуется выгуливать собаку 2-3 раза в день. Однако, если есть возможность и желание, можно выходить чаще — вашему питомцу это только пойдет на пользу.