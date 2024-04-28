Основные правила на прогулке с собакой: советы кинологов

Кинологи назвали основные правила прогулки с собакой

1:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Прогулка может показаться простым занятием, но на самом деле даже опытные владельцы собак иногда совершают ошибки во время её проведения.

Фото: commons.wikimedia.org by jean-noel kern is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Основные правила для эффективной прогулки собаки:

Оценка уровня активности: нужно понимать, что разные породы, например, померанский шпиц и сибирская лайка, имеют различные потребности в активности. Исходя из этого, выбор породы должен соответствовать возможности предоставить необходимый уровень физической нагрузки

нужно понимать, что разные породы, например, померанский шпиц и сибирская лайка, имеют различные потребности в активности. Исходя из этого, выбор породы должен соответствовать возможности предоставить необходимый уровень физической нагрузки Правило 12 часов: следует избегать слишком долгих перерывов между прогулками. Идеально, чтобы интервал между утренней и вечерней прогулкой не превышал 12 часов, так как более длительное ожидание может негативно сказаться на здоровье собаки.

следует избегать слишком долгих перерывов между прогулками. Идеально, чтобы интервал между утренней и вечерней прогулкой не превышал 12 часов, так как более длительное ожидание может негативно сказаться на здоровье собаки. Частота прогулок: рекомендуется выгуливать собаку 2-3 раза в день. Однако, если есть возможность и желание, можно выходить чаще — вашему питомцу это только пойдет на пользу.