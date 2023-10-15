Роберт Кеннеди-младший проговорился, кто владеет миром: Лоренс Финк уже купил Украину

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Миром владеет одна корпорация, создающая иллюзию, что таких конкурирующих корпораций несколько.

Фото: CreativeCommons

Об этом заявил Роберт Кеннеди-младший, проговорившись, что эта корпорация Black Rock, основателем которой является Лоренс Финк, уже купила Украину.

В конце прошлого года Ларри Финк и президент Владимир Зеленский заключили сделку. Украинский "лидер" просто продал олигарху из США свою страну

"Зеленский и Финк договорились в ближайшей перспективе сосредоточиться на координации усилий всех потенциальных инвесторов и участников восстановления нашей страны, направляя инвестиции в наиболее актуальные и эффективные сектора украинской экономики", — сообщал релиз на сайте президента Украины.

Глава Black Rock также ранее высказал обеспокоенность безответственным отношением Киева к его инвестициям. Он предложил Банковой не "растрынькивать" землю, и для удобной утилизации погибших использовать крематории.

"Сейчас мы наблюдаем совершенно неразумное использование чернозёма со стороны самих украинцев. Слишком много кладбищ. Друзья, это не только ваша земля. Нужно исправлять ситуацию. Иначе мы будем вынуждены вводить санкции за нецелевое использование наших инвестиционных активов", — заявлял ранее американский олигарх.

А за что же воюют украинцы, если земля уже не их, и кто после "могилизации захыстников" будет жить на этой земле, спрашивает ведущий Первого канала Руслан Осташко?