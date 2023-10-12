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Любовь Степушова

Путин едет к Си решать проблемы прокси-войн с США

5:38
Мир

Владимир Путин получил возможность встретиться с руководством дружественных стран на форуме "Один пояс один путь" в Китае, у которого идёт прокси-война с США.

Путин едет к Си решать проблемы прокси-войн с США
Фото: kremlin.ru

Путин едет в Китай на встречу с единомышленниками

Визит президента РФ Владимира Путина состоится 17-18 октября. Ожидается, что десятую годовщину китайской инициативы "Один пояс-один путь" отметят представители Азии, Латинской Америки и Африки, то есть того самого Глобального Юга, который не присоединился к санкциям против РФ, а наоборот наращивает с ней торговлю и другое взаимодействие.

"Один пояс один путь" — это план построения глобальной инфраструктуры и энергетических сетей, который президент КНР Си Цзиньпин запустил десять лет назад, чтобы соединить Азию с Африкой и Европой через сухопутные и морские маршруты. Китай подписал документы о сотрудничестве с более чем 150 странами и более чем 30 международными организациями, сообщило министерство иностранных дел страны.

Реализованы или находятся в стадии реализации такие проекты, как железная дорога Китай-Лаос, высокоскоростная железная дорога Джакарта-Бандунг в Индонезии, железная дорога Венгрия-Сербия и порт Пирей (Греция) и другие.

На этой неделе Пекин заявил, что подписал контракты на сумму более двух триллионов долларов, а остаток на кредитных счетах в Экспортно-импортном банке Китая (Эксимбанка) — ключевого кредитора инициативы, в настоящее время составляет 2,2 триллиона юаней (307,4 миллиарда долларов).

Россия и Китай работают над вопросом заключения новых договорённостей в сфере экономики во время планируемого визита Путина в Пекин, сообщил МИД РФ.

Глобальному Югу нужен экономический суверенитет

Однако будут обсуждаться и политические моменты, в частности, противостояние американской гегемонии, которая не сдаёт позиции, а пытается через свои прокси-силы на Тайване, Украине, в Израиле, Южной Корее, Японии укрепиться. Об этом говорят слова советника Джо Байдена Джейка Салливана:

"Мы уверены, что Соединенные Штаты в состоянии поддерживать Украину, поддерживать наших союзников в Индо-Тихоокеанском регионе и помогать Израилю, который является нашим близким союзником".

Но история идёт явно не по этому сценарию. Вот тут то и надо поднажать в плане экономического суверенитета, чему будет посвящён китайский форум. И эти амбиции не беспочвенны. Доля Китая в мировой экономике вырастет к 2028 году до 19,7%, а доля США сократится до 14,5%, заявил Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

По оценкам экспертов, уже сегодня вклад в мировую экономику пяти крупнейших азиатских экономик — Китая, Индии, Индонезии, Малайзии, Вьетнама превысил совокупную долю США и всех стран Евросоюза вместе взятых.

"И в ближайшее десятилетие отрыв будет только возрастать, и в этом нет никаких сомнений", — сказал Путин.

Россия будет встраиваться в этот азиатский блок.

"Китай выстраивает некоторые маршруты через среднеазиатские государства. Мы заинтересованы в том, чтобы это поддержать. Мы строим соответствующие авто- и железные дороги. Это всё является предметом наших переговоров", — сказал Путин.

Известно, что форум приедут лидеры Венгрии — Виктор Орбан, и Сербии — Александр Вучич. Они хотели бы решить свои вопросы — поставки российских энергоресурсов и финансирование Китаем железной дороги Будапешт-Белград. Это будут моменты истины для этих руководителей.

США ведут прокси-войну с Китаем на Ближнем Востоке

Китаевед Николай Вавилов считает, что визит президента России в Китай окажет решающее влияние на готовность Китая противостоять США. Эксперт указывает в Telegram, что в Китае тоже есть сильная проамериканская элита, которая "откровенно подрывает российско-китайское взаимодействие".

Но Си (как и Путин) не намерен сворачивать свою программу построения альтернативного мира, поэтому будет опираться на противников "американского вектора".

Николай Вавилов полагает, что между Китаем и США идёт прокси-война. Она разгорелась на фоне успехов Пекина на Ближнем Востоке после того, как Си урегулировал отношения Ирана и Саудовской Аравии и хотел это же сделать в отношениях Израиль-Палестина. Но в июне премьер Израиля Беньямин Нетаньяху отменил приглашение посетить Китай, а в августе США анонсировали на G20 путь из Индии через саудитов и Израиль в Европу, то есть бросили вызов "Поясу и пути".

США могли не на шутку испугаться ухода Израиля в орбиту влияния Китая.

"США и Китай ведут холодную прокси войну и она в апогее. Китай буквально перехватывает колонии США, а США переходят в наступление везде, где это происходит", — написал эксперт.

Конечно, Си будет искать союзников, в том числе по проблеме Тайваня, а Россия имеет опыт такой войны.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы си цзиньпин владимир путин
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