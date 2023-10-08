Иран будет воевать с Израилем до последнего палестинца

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Если Донбасс начал освобождать свои земли, рассчитывая на помощь России, Азербайджан — опираясь на Турцию, то палестинцы — на Иран и Катар.

Фото: https://www.elaosboa.com/

Палестинцы снова объявили войну Израилю

Именно Иран и Катар (опосредствовано) поддержали операцию "Буря Аль-Акса" движения ХАМАС, которое контролирует сектор Газа — часть Палестины.

Напомним, что Израиль выступает против создания арабского государства Палестина на территории, выделенной ей ООН в 1947 году. За прошедшие годы Израиль проводил политику еврейского национализма, создавая свою страну и убивая и притесняя тех, кто хотел жить в независимой Палестине.

Арабы пытались отстоять свои права, но в 1967 и 1973 годах проиграли Израилю войны и территории. Им удалось удержаться только в двух анклавах — Газе и на Западном берегу реки Иордан. Они считаются ООН оккупированными Израилем, как и Восточный Иерусалим — столица Палестины.

Сегодня интересы палестинцев очевидны, но в чём интересы Ирана?

Иран ненавидит Израиль так же, как и Палестина

Иран люто ненавидит сионистский режим и его покровителя — Америку. Достаточно сказать, что операцию ХАМАС встретили в Тегеране праздничным салютом, а парламент в полном составе кричал: "Смерть Америке". Жажда отомстить империалистам и угнетателям иранцев за смерть их лидера — Касема Сулеймани, тоже никуда не делась.

Кроме того в Иране присутствует эйфория от успехов проиранских формирований в Сирии и своего оружия — БПЛА, которое Россия купила, модернизировала и которым бьёт противника в СВО. Несомненно, ХАМАС за эти годы был снабжён иранскими БПЛА различных типов и сейчас их с успехом использует.

Не исключено, что иранцы также обучали палестинцев опыту ведения современной войны с учетом войны в Сирии и на Украине (не исключено, что этим занимались и вагнеровцы). Тегеран настроен давно и у него есть пример американцев, как воевать чужими руками. А палестинцам, которые живут в рабском положении, отступать некуда.

"Хезболла" мощнее и организованнее ХАМАС

Но и своя военная сила у Ирана есть — это "Хезболла", которая дислоцируется на юге Ливана и имеет опыт войны в Сирии.

"Хезболла" может похвастаться высокоточными ракетами и заявляет, что может поразить любой уголок территории Израиля. В 2021 году лидер "Хезболлы" Сайед Хасан Насралла заявил, что группировка насчитывает 100 тыс. бойцов.

В воскресенье утром она обстреляла из миномётов три военных поста на оккупированных Израилем территориях Шебаа на юге Ливана. Прямым попаданием поражена радиолокационная станция ЦАХАЛ .

Если Израиль вторгнется в Газу, то "Хезболла" пообещала войти в Израиль с севера и создать второй фронт. Совсем не факт, что ЦАХАЛ сумеет организовать оборону. Наоборот, российские эксперты сигнализируют о потере боеспособности израильтян.

Иран выбрал верный момент

Иран сейчас имеет открытым окно возможностей, потому что санкции на его нефть отменены и, с учетом эмбарго и потолка цены на российскую нефть, прежних санкций не будет. Конфликт на Ближнем Востоке только подстегнёт цены на нефть, что тоже выгодно Ирану.

Тегеран хочет быть лидером в регионе, это самодостаточная суверенная страна, которая сумела наладить отношения с Саудовской Аравией для открытия "постамериканской эры". Приоритетом Эр-Рияда тоже являются лидерские амбиции — реализация программы реформ "Видение 2030", чего можно достичь только путем нормализации отношений с Ираном и Израилем.

Ирану последнее не нужно, и после поражения Королевства в Йемене, Тегеран не рассматривает саудитов как сильного соперника. Израиль опять станет общим врагом арабов — это тоже цель Ирана.

Катар — спонсор Палестины

Что касается Катара, то это деньги для ХАМАС. Министерство иностранных дел Катара заявило, что Израиль "несет исключительную ответственность за продолжающуюся эскалацию из-за постоянных нарушений прав палестинского народа, включая недавние неоднократные вторжения в мечеть Аль-Акса под защитой израильской полиции".

Имея таких покровителей, как Иран и Катар, палестинцы, несомненно имеют шанс получить независимость и территории. Что называется, сейчас или никогда.

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