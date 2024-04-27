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Ваши макароны больше не будут слипаться: простые, но эффективные лайфхаки

Advice.News: чтобы макароны не слипались, используйте растительное масло

1:27
Еда

Многие хозяйки знают, что главной проблемой при приготовлении макарон, является их слипание. Вы узнаете лайфхаки, которые помогут вам предотвратить это. Об этом сообщает Advice.News.

Advice.News: чтобы макароны не слипались, используйте растительное масло
Фото: Own work by Popo le Chien is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Шеф-повара советуют для правильного приготовления макарон постоянно их помешивать ложкой или лопаткой. Также важно их готовить под закрытой крышкой.

Кроме того, для предотвращения слипания пасты добавьте немного растительного масла, когда она будет готова. Отлично подойдет как подсолнечное, так и оливковое масло, можно использовать сливочное и кокосовое.

Когда макароны будут готовы, обязательно переложите их в дуршлаг, чтобы вода стекла. Но промывать их водой не нужно. Ещё повара советуют подсаливать воду во время приготовления макарон, так как соль помогает предотвратить слипание крахмала. Достаточно во время варки добавить одну или две столовые ложки соли.

Важна и сама последовательность действий при приготовлении пасты. Для начала нужно поставить воду на огонь, добавить соль и подождать, пока вода закипит. Только после этого поместите пасту в емкость. Затем уменьшите огонь до умеренного и время от времени помешивайте макароны, чтобы они не прилипли. Не кладите их в воду до того, как она закипит. Варите нужное время.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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