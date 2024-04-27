Россиянам сообщили, что будет со вкладами после сохранения ключевой ставки в 16%

Ставки по вкладам в российских банках сохранятся на текущем уровне до июня

1:22 Your browser does not support the audio element. Экономика

Прогнозы экспертов указывают на то, что ставки по вкладам в российских банках останутся стабильными до июня, колеблясь в диапазоне от 14% до 16% годовых, сообщает "Газета.Ru".

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Экономисты предполагают, что второй квартал будет характеризоваться сохранением текущих уровней ставок, с незначительными повышениями на 0,5-1 процентный пункт в связи с конкуренцией между банками за привлечение вкладчиков.

Возможно, в последующем, во втором полугодии 2024 года, ставки могут снизиться на 1-2 п. п., достигнув отметки в 12-13%.

При этом, при решении о продлении вклада, следует учитывать, что процентные ставки обычно ниже, поэтому настоящее время может быть благоприятным для открытия нового вклада.

В данный момент максимальная ставка по вкладам в топ-10 российских банков, по данным по объему депозитов, составляет немного более 14,8%. Доходность депозитов на срок 181 день колеблется в пределах 15-16%.

Центральный Банк России на заседании 26 апреля в третий раз подряд сохраняет ключевую ставку на уровне 16%.