Россиянам сообщили, что будет со вкладами после сохранения ключевой ставки в 16%

Прогнозы экспертов указывают на то, что ставки по вкладам в российских банках останутся стабильными до июня, колеблясь в диапазоне от 14% до 16% годовых, сообщает "Газета.Ru".
Экономисты предполагают, что второй квартал будет характеризоваться сохранением текущих уровней ставок, с незначительными повышениями на 0,5-1 процентный пункт в связи с конкуренцией между банками за привлечение вкладчиков.
Возможно, в последующем, во втором полугодии 2024 года, ставки могут снизиться на 1-2 п. п., достигнув отметки в 12-13%.
При этом, при решении о продлении вклада, следует учитывать, что процентные ставки обычно ниже, поэтому настоящее время может быть благоприятным для открытия нового вклада.
В данный момент максимальная ставка по вкладам в топ-10 российских банков, по данным по объему депозитов, составляет немного более 14,8%. Доходность депозитов на срок 181 день колеблется в пределах 15-16%.
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