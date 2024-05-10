Осторожно: компоненты косметики, которые могут испортить кожу в летний зной

Декоративная косметика, которая может навредить коже в летний период

1:23 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Многие женщины признают, что им легче выйти из дома голыми, чем без косметики, даже в жару, когда самый надежный тональный крем начинает течь через короткое время. Отказываться от любимых косметических средств не обязательно, но важно внимательно изучать состав продуктов и обращать внимание на определенные компоненты, которые могут негативно влиять на кожу.

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Оксид цинка, популярный ингредиент в декоративной косметике, может поглощать УФ-лучи и влиять на работу сальных желез. Для обладательниц жирной кожи это особенно актуально, но излишнее использование продуктов с оксидом цинка может привести к разрыхлению верхнего слоя кожи и появлению пигментных пятен.

Минеральные масла, часто содержащиеся в косметических средствах, не рекомендуются, особенно в летний период. Они могут забивать поры и создавать пленку на коже, что мешает ей дышать, особенно если у вас проблемная или жирная кожа.

Отдушки также могут быть проблемным компонентом косметики. Синтетические ароматизаторы могут вызывать аллергические реакции, а яркий запах может быть раздражающим, особенно в жару. При выборе косметических средств стоит обращать внимание на состав и аромат, чтобы избежать неприятных последствий.



