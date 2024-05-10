Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что интерес к использованию доллара и евро снижается во многих странах мира. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, "доллар и евро сейчас никому не нужны", и это касается не только Белоруссии и России, но и множества других государств.
Лукашенко отметил, что актуальность этих валют упала, особенно после того, как прозвучали заявления о конфискации золотовалютных резервов и активов России, хранившихся в западных странах.
Каждый владелец кошки, скорее всего, наблюдал, как их питомец с удовольствием поедает зеленую траву при предоставлении такой возможности.