Лукашенко заявил о падении интереса к доллару и евро: почему страны отказываются от них?

Лукашенко: доллар и евро сейчас никому не нужны

0:34 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что интерес к использованию доллара и евро снижается во многих странах мира. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Attribution 3.0

По его словам, "доллар и евро сейчас никому не нужны", и это касается не только Белоруссии и России, но и множества других государств.

Лукашенко отметил, что актуальность этих валют упала, особенно после того, как прозвучали заявления о конфискации золотовалютных резервов и активов России, хранившихся в западных странах.