Финляндия, Польша и Балтия подписали договор о контроле за санкциями против России

В Вильнюсе страны Евросоюза подписали соглашение об усилении контроля за соблюдением санкций против России, о чем 9 мая сообщила пресс-служба финской таможни.
В заявлении говорится, что Финляндия, Эстония, Литва, Латвия и Польша заключили в Вильнюсе совместное соглашение, направленное на усиление и унификацию мониторинга санкций ЕС против России.
Документ предусматривает совместные меры по контролю за обязательствами, налагаемыми на производителей и экспортеров товаров, а также ряд других действий, направленных на предотвращение обхода санкций. Например, экспортеры должны будут предоставлять дополнительную документацию при вывозе товаров за границу.
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