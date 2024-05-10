Назван продукт с необычными полезными свойствами, доступный для россиян

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Нутрициолог Гусакова: банан обладает необычными полезными свойствами

0:59
Здоровье

Нутрициолог Вероника Гусакова сообщила, что бананы обладают уникальными полезными свойствами для человеческого организма. Она отметила, что в этом продукте содержатся витамины А, В6, В9, Е, РР и С, а также минералы: магний, калий, кремний, фосфор, железо и натрий.

Нутрициолог Гусакова: банан обладает необычными полезными свойствами
Фото: creativecommons.org by Steve Hopson is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/deed.en

Согласно высказываниям специалиста, людям, страдающим артритом и астмой, рекомендуется употреблять бананы. Она подчеркнула, что наличие витамина B6 в бананах помогает снизить риски воспалительных процессов и улучшить функционирование иммунной системы.

"Содержание магния оказывает положительное влияние на работу сердечно-сосудистой системы. В зеленом банане содержится 3,2 г сахара, а в спелом — около 12 г. Поэтому стоит отдать предпочтение недозревшим фруктам", — заметила Вероника Гусакова.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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