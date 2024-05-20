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Почему у одних кошатников появляется запах дома, а у других — нет?

Стало известно, откуда у кошатников появляется специфический запах дома

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Зоосфера » Кошки

Один из главных аргументов против содержания кота в доме — неприятный запах. Однако бывает, что в доме живет несколько котов, но запаха нет.

Стало известно, откуда у кошатников появляется специфический запах дома
Фото: commons.wikimedia.org by Tofayel Tonmoy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Объясняем, почему у одних владельцев кошек в доме чувствуется "кошачий запах", а у других нет.

Почему появляется "кошачий запах"

Нужно отметить, что если кот не кастрирован, избежать неприятного запаха в доме невозможно, никакие меры не помогут.

Если кот кастрирован, но запах все равно присутствует, причина, скорее всего, в рационе питания животного. Такое происходит, если кота часто кормят рыбой. Также запах обязательно будет, если в качестве наполнителя для лотка используются газеты или песок.

Не жалейте денег и купите качественный наполнитель — даже самые дешевые древесные или бентонитовые варианты хорошо удерживают запахи.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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