Почему у одних кошатников появляется запах дома, а у других — нет?

Стало известно, откуда у кошатников появляется специфический запах дома

0:55 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Один из главных аргументов против содержания кота в доме — неприятный запах. Однако бывает, что в доме живет несколько котов, но запаха нет.

Фото: commons.wikimedia.org by Tofayel Tonmoy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Объясняем, почему у одних владельцев кошек в доме чувствуется "кошачий запах", а у других нет.

Почему появляется "кошачий запах"

Нужно отметить, что если кот не кастрирован, избежать неприятного запаха в доме невозможно, никакие меры не помогут.

Если кот кастрирован, но запах все равно присутствует, причина, скорее всего, в рационе питания животного. Такое происходит, если кота часто кормят рыбой. Также запах обязательно будет, если в качестве наполнителя для лотка используются газеты или песок.

Не жалейте денег и купите качественный наполнитель — даже самые дешевые древесные или бентонитовые варианты хорошо удерживают запахи.