Почему у одних кошатников появляется запах дома, а у других — нет?

Один из главных аргументов против содержания кота в доме — неприятный запах. Однако бывает, что в доме живет несколько котов, но запаха нет.
Объясняем, почему у одних владельцев кошек в доме чувствуется "кошачий запах", а у других нет.
Нужно отметить, что если кот не кастрирован, избежать неприятного запаха в доме невозможно, никакие меры не помогут.
Если кот кастрирован, но запах все равно присутствует, причина, скорее всего, в рационе питания животного. Такое происходит, если кота часто кормят рыбой. Также запах обязательно будет, если в качестве наполнителя для лотка используются газеты или песок.
Не жалейте денег и купите качественный наполнитель — даже самые дешевые древесные или бентонитовые варианты хорошо удерживают запахи.
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