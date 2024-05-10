"Шокировал Китай!": Киркоров раздевался на улицах, игнорируя местные традиции

Выходки Киркорова в Китае вызвали волну критики среди местных жителей

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Филипп Киркоров, известный своими яркими публичными выходами, недавно вызвал переполох в Китае своим эксцентричным поведением. Как сообщил пластический хирург Тимур Хайдаров, певец, вдохновленный своими изменениями в физической форме, не упускал возможности показать результат трансформаций, часто разгуливая по улицам Китая с обнаженным торсом. Это поведение шокировало местных жителей, известных своим консерватизмом и уважением к традициям.

Фото: инстаграм аккаунт Филиппа Киркорова

Такой поступок Киркорова, по мнению Хайдарова, не только игнорирует местные нормы, но и вредит образу российских знаменитостей за рубежом. Стремление заявить о себе на международной арене, проявленное в подобной форме, скорее приведет к негативной реакции, чем к восхищению, ставя под сомнение его понимание международного этикета.