Пассажир самолёта "Уральские авиалинии" пытался открыть дверь во время полёта из Еревана в Москву

Дебош на рейсе из Еревана: пассажир пытался открыть дверь во время полёта

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На борту самолета "Уральские авиалинии", следовавшего из Еревана в Москву, произошел инцидент, связанный с попыткой одного из пассажиров открыть дверь в полете.

Фото: commons.wikimedia.org by Anna Zvereva is licensed under CC BY-SA 2.0

Свидетели рассказывают, что ситуация разворачивалась в момент взлета. Один из пассажиров, находившийся в задней части самолета, сначала сдвинул стюардессу, а затем направился к аварийному выходу и попытался его открыть.

Ему воспрепятствовал другой пассажир, который встал с места и помог экипажу удержать нарушителя, успевшего уже частично открыть дверь.

После приземления полиция задержала мужчину, устроившего беспорядок, и начала разбирательство по факту произошедшего, как сообщает портал tourister. ru.