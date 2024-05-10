Пассажир самолёта "Уральские авиалинии" пытался открыть дверь во время полёта из Еревана в Москву

На борту самолета "Уральские авиалинии", следовавшего из Еревана в Москву, произошел инцидент, связанный с попыткой одного из пассажиров открыть дверь в полете.
Свидетели рассказывают, что ситуация разворачивалась в момент взлета. Один из пассажиров, находившийся в задней части самолета, сначала сдвинул стюардессу, а затем направился к аварийному выходу и попытался его открыть.
Ему воспрепятствовал другой пассажир, который встал с места и помог экипажу удержать нарушителя, успевшего уже частично открыть дверь.
После приземления полиция задержала мужчину, устроившего беспорядок, и начала разбирательство по факту произошедшего, как сообщает портал tourister. ru.
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