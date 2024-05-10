Визажист Панфиловская пояснила различия между косметикой премиум-класса и продуктами с доступным ценником

Ведущий российский визажист и преподаватель, Яна Панфиловская, объяснила, что главные факторы, влияющие на разницу в цене между косметикой масс-маркета и люксовыми продуктами, это использование дорогих ингредиентов и стильная упаковка. В дорогих косметических средствах применяются высококачественные компоненты, экстракты и отдушки, в то время как в бюджетном сегменте используется более простое сырье.
Важно отметить, что это не означает, что дешевая косметика является вредной или некачественной. Производители простых продуктов не видят смысла в использовании дорогостоящих химических веществ, так как они не окупятся. Визажист также отметила, что упаковка косметических средств также является важным фактором, влияющим на стоимость продукта. Она подчеркнула, что качество косметики не всегда зависит от ее цены, и при выборе продукта важно обращать внимание на его состав.
Современные технологии и качественные материалы позволяют производителям недорогих средств создавать продукты с хорошим составом, которые эффективно выполняют свою функцию.
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