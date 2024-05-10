Врач сообщил, у кого чаще всего диагностируется лёгочная гипертензия

Врач Соколов: лёгочная гипертензия чаще встречается у женщин

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кардиолог Денис Соколов сообщил, что ЛГ (лёгочная гипертензия) затрагивает примерно 1% населения и её распространенность возрастает до 10% среди лиц старше 65 лет, особенно у женщин, которые страдают от неё в 4 раза чаще.

Наиболее часто ЛГ возникает в результате проблем с сердечно-сосудистой и дыхательной системами, включая тромбоэмболию лёгочной артерии, астму, острую левожелудочковую недостаточность и респираторный дистресс-синдром.

Пороки сердца, хроническая сердечная недостаточность, миокардиты, ХОБЛ, бронхиальная астма, цирроз печени и системные заболевания соединительной ткани могут вызвать хроническую ЛГ.

ЛГ ослабляет выносливость и может стать причиной сердечной недостаточности, как подытожил кардиолог.