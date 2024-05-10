Врач сообщил, у кого чаще всего диагностируется лёгочная гипертензия

Кардиолог Денис Соколов сообщил, что ЛГ (лёгочная гипертензия) затрагивает примерно 1% населения и её распространенность возрастает до 10% среди лиц старше 65 лет, особенно у женщин, которые страдают от неё в 4 раза чаще.
Наиболее часто ЛГ возникает в результате проблем с сердечно-сосудистой и дыхательной системами, включая тромбоэмболию лёгочной артерии, астму, острую левожелудочковую недостаточность и респираторный дистресс-синдром.
Пороки сердца, хроническая сердечная недостаточность, миокардиты, ХОБЛ, бронхиальная астма, цирроз печени и системные заболевания соединительной ткани могут вызвать хроническую ЛГ.
ЛГ ослабляет выносливость и может стать причиной сердечной недостаточности, как подытожил кардиолог.
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