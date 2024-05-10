Врач сообщил, у кого чаще всего диагностируется лёгочная гипертензия

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Врач Соколов: лёгочная гипертензия чаще встречается у женщин

0:56
Здоровье

Кардиолог Денис Соколов сообщил, что ЛГ (лёгочная гипертензия) затрагивает примерно 1% населения и её распространенность возрастает до 10% среди лиц старше 65 лет, особенно у женщин, которые страдают от неё в 4 раза чаще.

Врач Соколов: лёгочная гипертензия чаще встречается у женщин
Фото: cdc.gov by [email protected] is licensed under public domain

Наиболее часто ЛГ возникает в результате проблем с сердечно-сосудистой и дыхательной системами, включая тромбоэмболию лёгочной артерии, астму, острую левожелудочковую недостаточность и респираторный дистресс-синдром.

Пороки сердца, хроническая сердечная недостаточность, миокардиты, ХОБЛ, бронхиальная астма, цирроз печени и системные заболевания соединительной ткани могут вызвать хроническую ЛГ.

ЛГ ослабляет выносливость и может стать причиной сердечной недостаточности, как подытожил кардиолог.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Славина Ирина
Занимается ведением больных терапевтического профиля по направлениям кардиологии, пульмонологии, нефрологии и гастроэнтерологии
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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