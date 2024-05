Страховка и алкоголь: когда туристу в нетрезвом состоянии не могут отказать в выплате

Выплаты туристам, пострадавшим в нетрезвом состоянии, являются одной из самых сложных и противоречивых тем в туристическом страховании. Ассоциация туроператоров России рассказала, какие случаи признают страховыми, если путешественник пострадал, когда был пьян.

Фото: unsplash.com by Уил Стюарт is licensed under Creative Commons CC0 1.0