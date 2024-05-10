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Страховка и алкоголь: когда туристу в нетрезвом состоянии не могут отказать в выплате

ЕВРОИНС: алкогольное опьянение не всегда является поводом для отказа в выплатах

Страхование

Выплаты туристам, пострадавшим в нетрезвом состоянии, являются одной из самых сложных и противоречивых тем в туристическом страховании. Ассоциация туроператоров России рассказала, какие случаи признают страховыми, если путешественник пострадал, когда был пьян.

ЕВРОИНС: алкогольное опьянение не всегда является поводом для отказа в выплатах
Фото: unsplash.com by Уил Стюарт is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Освобождает ли состояние алкогольного опьянения страховщика от ответственности

Принято считать, что состояние алкогольного опьянения туриста освобождает страховую компанию от ответственности, но есть исключения.

Так, в TSC "Центр поддержки туристов" обратилась Варвара Н. (имя изменено), муж которой попал под машину в Аланье 22 мая. Хотя он переходил дорогу по пешеходному переходу, в его крови обнаружили следы алкоголя. Пострадавшего сначала доставили в ближайшую клинику, а затем перевели в больницу в Анталье, где он оказался в коме.

Варвара прилетела в больницу и оплатила лечение мужа, несмотря на наличие страховки, внеся депозит в размере 4 000 долларов США за пребывание в реанимации. Она обратилась за помощью в "Центр поддержки туристов". Благодаря совместным действиям TSC, ЕВРОИНС Туристическое Страхование (где был оформлен полис) и Министерства здравоохранения Турции, 2 мая ей вернули деньги.

Юлия Алчеева, директор филиала ЕВРОИНС Туристическое Страхование, объясняет:

"Так как произошло ДТП, мы запросили полицейский протокол. Поскольку турист был в состоянии алкогольного опьянения, мы дожидались протокола, чтобы понять, стал ли алкоголь причиной аварии. Экспертиза показала, что прямой связи между опьянением и аварией не было — это могло случиться и с трезвым человеком. Мы признали случай страховым и вернули клиентке депозит".

В TSC отметили, что сразу связались с консульством России в Анталье и Министерством здравоохранения Турции. Страховая компания признала случай страховым и подписала безотзывную гарантию оплаты счетов на 30 000 долларов. Для организации транспортировки пациента в Москву может быть задействован Федеральный центр медицины катастроф для санитарной авиации, рассказали в компании.

Когда опьянение не является поводом для отказа в выплатах

В TSC отметили, что 5-7% обращений связано с проблемами со здоровьем у туристов, и не всегда турецкая медицина и страховщики правы.

"Многие туристы идут в первую попавшуюся больницу, не следуя страховой процедуре. Мы помогаем и в таких случаях, объясняя порядок действий и ведя переговоры с клиниками. Иногда даже при страховых случаях у туристов требуют деньги за обслуживание, что незаконно", — рассказали в компании.

В ЕВРОИНС пояснили, что наличие алкоголя не всегда является поводом для отказа в выплатах. У компании есть программы, покрывающие происшествия с нетрезвыми клиентами. Также анализируется степень опьянения и связь с происшествием: если зависимости нет, выплаты не отказывают.

В качестве практики приводится пример, когда двое мужчин вышли из бара, и один из них посадил другого в такси, чтобы доехать до отеля. Такси попало в аварию. Пострадавший турист был в состоянии алкогольного опьянения, но ему не отказали в выплате, так как будь он трезв, произошло бы то же самое, отмечает ЕВРОИНС.

Основания для отказа в выплатах

Отказ в выплатах вероятен, если турист пострадал из-за алкогольного опьянения: плавал или нырял в неположенных местах, устроил дебош и получил травму в драке, переходил дорогу не на переходе и т. д. 

В TSC «Центр поддержки туристов» напомнили, что хотя компания и готова помогать туристам в сложных ситуациях, чтобы отдых был комфортным и безопасным, намного правильнее их предотвращать: соблюдать правила, следить за состоянием здоровья и проявлять разумную осторожность в своих решениях.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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