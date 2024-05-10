Страховка и алкоголь: когда туристу в нетрезвом состоянии не могут отказать в выплате

ЕВРОИНС: алкогольное опьянение не всегда является поводом для отказа в выплатах

Выплаты туристам, пострадавшим в нетрезвом состоянии, являются одной из самых сложных и противоречивых тем в туристическом страховании. Ассоциация туроператоров России рассказала, какие случаи признают страховыми, если путешественник пострадал, когда был пьян.

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Освобождает ли состояние алкогольного опьянения страховщика от ответственности

Принято считать, что состояние алкогольного опьянения туриста освобождает страховую компанию от ответственности, но есть исключения.

Так, в TSC "Центр поддержки туристов" обратилась Варвара Н. (имя изменено), муж которой попал под машину в Аланье 22 мая. Хотя он переходил дорогу по пешеходному переходу, в его крови обнаружили следы алкоголя. Пострадавшего сначала доставили в ближайшую клинику, а затем перевели в больницу в Анталье, где он оказался в коме.

Варвара прилетела в больницу и оплатила лечение мужа, несмотря на наличие страховки, внеся депозит в размере 4 000 долларов США за пребывание в реанимации. Она обратилась за помощью в "Центр поддержки туристов". Благодаря совместным действиям TSC, ЕВРОИНС Туристическое Страхование (где был оформлен полис) и Министерства здравоохранения Турции, 2 мая ей вернули деньги.

Юлия Алчеева, директор филиала ЕВРОИНС Туристическое Страхование, объясняет:

"Так как произошло ДТП, мы запросили полицейский протокол. Поскольку турист был в состоянии алкогольного опьянения, мы дожидались протокола, чтобы понять, стал ли алкоголь причиной аварии. Экспертиза показала, что прямой связи между опьянением и аварией не было — это могло случиться и с трезвым человеком. Мы признали случай страховым и вернули клиентке депозит".

В TSC отметили, что сразу связались с консульством России в Анталье и Министерством здравоохранения Турции. Страховая компания признала случай страховым и подписала безотзывную гарантию оплаты счетов на 30 000 долларов. Для организации транспортировки пациента в Москву может быть задействован Федеральный центр медицины катастроф для санитарной авиации, рассказали в компании.

Когда опьянение не является поводом для отказа в выплатах

В TSC отметили, что 5-7% обращений связано с проблемами со здоровьем у туристов, и не всегда турецкая медицина и страховщики правы.

"Многие туристы идут в первую попавшуюся больницу, не следуя страховой процедуре. Мы помогаем и в таких случаях, объясняя порядок действий и ведя переговоры с клиниками. Иногда даже при страховых случаях у туристов требуют деньги за обслуживание, что незаконно", — рассказали в компании.

В ЕВРОИНС пояснили, что наличие алкоголя не всегда является поводом для отказа в выплатах. У компании есть программы, покрывающие происшествия с нетрезвыми клиентами. Также анализируется степень опьянения и связь с происшествием: если зависимости нет, выплаты не отказывают.

В качестве практики приводится пример, когда двое мужчин вышли из бара, и один из них посадил другого в такси, чтобы доехать до отеля. Такси попало в аварию. Пострадавший турист был в состоянии алкогольного опьянения, но ему не отказали в выплате, так как будь он трезв, произошло бы то же самое, отмечает ЕВРОИНС.

Основания для отказа в выплатах

Отказ в выплатах вероятен, если турист пострадал из-за алкогольного опьянения: плавал или нырял в неположенных местах, устроил дебош и получил травму в драке, переходил дорогу не на переходе и т. д.

В TSC «Центр поддержки туристов» напомнили, что хотя компания и готова помогать туристам в сложных ситуациях, чтобы отдых был комфортным и безопасным, намного правильнее их предотвращать: соблюдать правила, следить за состоянием здоровья и проявлять разумную осторожность в своих решениях.