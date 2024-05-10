Отдыхать тоже надо: как сделать качели из поддонов

Делаем качели для дачи

2:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Качели на даче — это прекрасное дополнение к отдыху на природе. Они не только позволяют расслабиться и насладиться свежим воздухом, но и могут стать украшением вашего участка. И самое лучшее — их можно сделать своими руками из поддонов!

Фото: pixabay.com by PublicDomainPictures is licensed under commons.wikimedia.org

Во-первых, для изготовления качелей вам понадобятся поддоны. Лучше всего использовать деревянные, так как они прочные и долговечные. Вы можете найти их в строительных магазинах или попросить у знакомых, у которых есть свой сад.

Во-вторых, необходимо подготовить инструменты и материалы. Вам понадобятся: дрель, деревянные бруски, болты и гайки, пила, шлифовальная машина, краска и кисти. Также приготовьте молоток и гвозди для закрепления брусков.

Так, сразу надо будет собрать каркас качелей. Для этого возьмите два поддона и прикрепите их друг к другу брусками с помощью болтов и гаек. Обязательно проверьте, чтобы каркас был прочно закреплен и не шатался.

Далее, прикрепите к каркасу вертикальные бруски, которые будут служить опорой для сидений. Они должны быть расположены на одинаковом расстоянии друг от друга и иметь одинаковую высоту. Закрепите их с помощью гвоздей или болтов.

Теперь перейдем к изготовлению сидений. Для этого возьмите еще два поддона и отрежьте от них нужный размер с помощью пилы. Затем отшлифуйте края, чтобы они были гладкими и без острых углов. Покрасьте сидения в любой цвет, который вам нравится, и дайте им высохнуть.

Когда сидения будут готовы, прикрепите их к вертикальным брускам с помощью гвоздей или болтов. Убедитесь, что они крепко держатся и не шаткие.

Наконец, осталось только прикрепить качели к дереву или другой прочной конструкции на вашей даче. Для этого используйте канат или цепи, которые нужно закрепить на каркасе качелей и на опоре. Проверьте, чтобы качели были установлены на достаточной высоте и не касались земли.

Вот и все! Ваши качели на даче из поддонов готовы к использованию. Не забывайте проверять их прочность перед каждым использованием и следить за состоянием креплений.